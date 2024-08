¿Por qué Alejandro Balbi, presidente de Nacional, entró ensangrentado a la premiación ante Peñarol por el título del Intermedio?

Él mismo se encargo de contarlo este lunes en Carve Deportiva: “Cuando (Diego) Polenta hizo el último gol, me enloquecí", comenzó diciendo el titular tericoor.

Y agregó: "Choque con (Ruben) Bentancourt, me tropecé, me caí y me corté con los lentes. Bajé a la premiación un poco ensangrentado”.

Luego, sobre el partido, ponderó la figura de Sebastián Coates, quien volvió a Nacional en su tercer período en el club, e ingresó para jugar el segundo tiempo.

“El cambio de (Sebastián) Coates fue psicológico y futbolístico. Peñarol no pasó la mitad de la cancha”, sostuvo el presidente de los bolsos.

Ahora Nacional se enfoca en el partido ante River Plate del sábado que viene para debutar en el Torneo Clausura y luego enfrentará a São Paulo en el Gran Parque Central el jueves 15 de agosto a la hora 19.