El destino del arquero Martín Campaña tras no aceptar ir a Wanderers y rescindir con Peñarol: firmó contrato con Liverpool

El futbolista de 36 años llegó a un acuerdo con los de La Cuchilla para defender su arco

14 de enero 2026 - 16:52hs
Martín Campaña firmó contrato con Liverpool

Martín Campaña llegó a un acuerdo con Liverpool este miércoles y firmó su contrato para defender el arco del conjunto negriazul en la temporada 2026, en lo que es un refuerzo importante.

El pase de Campaña a Liverpool

Martín Campaña tenía aún dos años más de contrato con Peñarol.

No obstante, llegó a un acuerdo con los presididos por Ignacio Ruglio, ya que no iba a jugar por la llegada de dos goleros al club, Washington Abreu y Sebastián Britos, campeón uruguayo con Liverpool, y rescindió su vínculo.

Este miércoles, luego de algunas idas y vueltas, el arquero finalmente firmó su vínculo con los de La Cuchilla.

El futbolista de 36 años, llegó a un acuerdo por un contrato de un año con Liverpool.

