El destino del arquero Martín Campaña tras no aceptar ir a Wanderers y rescindir con Peñarol: firmó contrato con Liverpool

Martín Campaña llegó a un acuerdo con Liverpool este miércoles y firmó su contrato para defender el arco del conjunto negriazul en la temporada 2026, en lo que es un refuerzo importante.

El equipo de Camilo Speranza ya quedó eliminado este martes por la noche al perder 2-0 ante uno de los recientes ascendidos, Albion, por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF.

Martín Campaña tenía aún dos años más de contrato con Peñarol.

No obstante, llegó a un acuerdo con los presididos por Ignacio Ruglio, ya que no iba a jugar por la llegada de dos goleros al club, Washington Abreu y Sebastián Britos, campeón uruguayo con Liverpool, y rescindió su vínculo.

Este miércoles, luego de algunas idas y vueltas, el arquero finalmente firmó su vínculo con los de La Cuchilla.

El futbolista de 36 años, llegó a un acuerdo por un contrato de un año con Liverpool.