Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Tenis / TENIS

La imagen del dolor: la tenista Renata Zarazúa mostró las secuelas de jugar bajo el sol australiano, a días de jugar el Abierto de Australia

En el primer Grand Slam del año que comienza la semana entrante, las temperaturas varían de 35 a 40°, pero lo más complicado es el índice ultravioleta "muy alto"

14 de enero 2026 - 16:24hs
La mexicana Renata Zarazúa mostró cómo le quedó la espalda por el sol abrasador de Australia previo al primer Grand Slam del año

La mexicana Renata Zarazúa mostró cómo le quedó la espalda por el sol abrasador de Australia previo al primer Grand Slam del año

La tenista mexicana Renata Zarazúa compartió en las últimas horas una imagen impactante de cómo quedó su espalda por las quemaduras del sol de cara a lo que será el primer Grand Slam del año, al Abierto de Australia.

En el Hobart Internacional, el torneo que es antesala del citado torneo, se difundió una foto suya en la que se puede ver su espalda con el daño en la piel que le provocó la exposición al sol australiano.

"El sol de Australia no es broma", escribió la tenista de 28 años, acompañando la fotografía que rápidamente se viralizó en Instagram.

Lo que pudo mejorar con el paso de las horas

Renata Zarazúa, ocupa el puesto 84 en el ranking de la WTA y forma parte del cuadro principal del Abierto de Australia 2026.

Federico Valverde y Lamine Yamal 
ESPAÑA

La decisión del nuevo técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, con el capitán del equipo, Federico Valverde

Álvaro Recoba como técnico de Deportivo Táchira de Venezuela
VENEZUELA

El Chino Recoba sumó a su cuarto jugador uruguayo a Deportivo Táchira, un "9" que se inició de Peñarol, para "enamorar con goles"

La mexicana jugó en el primer turno del Hobart Internacional y venció a la estadounidense Hailey Baptiste por 6-7 (5), 6-3 y 6-3 después de casi tres horas y que terminó sobre la hora 14 local.

Tras el encuentro, Zarazúa compartió en sus redes sociales el estado de su espalda.

La mexicana, que disputará su tercer Grand Slam en Australia, abrió el debate a partir de esa imagen.

Es que en esa región, más allá de las temperaturas -que suelen estar por encima de los 30 grados-, el índice ultravioleta (UV) alcanza valores entre 8 y 11, considerados “muy altos” por las autoridades sanitarias, lo que explica la severidad de las quemaduras sufridas por Zarazúa.

mexicana

El protocolo de la ATP para el manejo del estrés térmico establece que los partidos al mejor de tres sets deben pausarse si el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) supera los 32,2 grados, con pausas de 10 minutos para jugadores y árbitros.

En el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, es común que las temperaturas superen los 35° e incluso alcancen los 40, por lo que la organización recurre a medidas como el techo retráctil y la suspensión de partidos en casos extremos.

La publicación de Zarazúa se produjo pocos días antes de su debut en el Abierto de Australia. La mexicana, que volvió a publicar otra historia en la que mostró que mejoró de sus quemaduras, alcanzó la segunda etapa en el cuadro femenino de individuales en 2025.

Temas:

Abierto de Australia Grand Slam tenis

Seguí leyendo

Las más leídas

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 0 (4)-0 (3) Deportivo Maldonado: dos atajadas seguidas de Ignacio Suárez en los penales le dieron la clasificación al tricolor en la Copa de la Liga AUF; mirá los videos

Federico Valverde y Lamine Yamal 
ESPAÑA

La decisión del nuevo técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, con el capitán del equipo, Federico Valverde

Lo último sobre la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo y dónde ver los partidos a partir de febrero
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Lo último sobre la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo y dónde ver los partidos a partir de febrero

ueIgnacio Ruglio
PEÑAROL

Elecciones en Peñarol 2026: lo que comunicó Ignacio Ruglio en la interna, cómo lo analizan y el complejo panorama que se avecina

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos