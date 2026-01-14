La imagen del dolor: la tenista Renata Zarazúa mostró las secuelas de jugar bajo el sol australiano, a días de jugar el Abierto de Australia

La mexicana Renata Zarazúa mostró cómo le quedó la espalda por el sol abrasador de Australia previo al primer Grand Slam del año

La tenista mexicana Renata Zarazúa compartió en las últimas horas una imagen impactante de cómo quedó su espalda por las quemaduras del sol de cara a lo que será el primer Grand Slam del año, al Abierto de Australia .

En el Hobart Internacional, el torneo que es antesala del citado torneo, se difundió una foto suya en la que se puede ver su espalda con el daño en la piel que le provocó la exposición al sol australiano.

" El sol de Australia no es broma" , escribió la tenista de 28 años, acompañando la fotografía que rápidamente se viralizó en Instagram.

Renata Zarazúa, ocupa el puesto 84 en el ranking de la WTA y forma parte del cuadro principal del Abierto de Australia 2026.

La mexicana jugó en el primer turno del Hobart Internacional y venció a la estadounidense Hailey Baptiste por 6-7 (5), 6-3 y 6-3 después de casi tres horas y que terminó sobre la hora 14 local.

Tras el encuentro, Zarazúa compartió en sus redes sociales el estado de su espalda.

La mexicana, que disputará su tercer Grand Slam en Australia, abrió el debate a partir de esa imagen.

Es que en esa región, más allá de las temperaturas -que suelen estar por encima de los 30 grados-, el índice ultravioleta (UV) alcanza valores entre 8 y 11, considerados “muy altos” por las autoridades sanitarias, lo que explica la severidad de las quemaduras sufridas por Zarazúa.

El protocolo de la ATP para el manejo del estrés térmico establece que los partidos al mejor de tres sets deben pausarse si el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) supera los 32,2 grados, con pausas de 10 minutos para jugadores y árbitros.

En el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, es común que las temperaturas superen los 35° e incluso alcancen los 40, por lo que la organización recurre a medidas como el techo retráctil y la suspensión de partidos en casos extremos.

La publicación de Zarazúa se produjo pocos días antes de su debut en el Abierto de Australia. La mexicana, que volvió a publicar otra historia en la que mostró que mejoró de sus quemaduras, alcanzó la segunda etapa en el cuadro femenino de individuales en 2025.