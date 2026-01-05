Sorpresa: se cayó el pase de Martín Campaña a Wanderers y este martes comienza a entrenar con Peñarol en Los Aromos

El arquero Martín Campaña decidió no jugar en Wanderers por "razones particulares" según adujo, por lo que este martes deberá sumarse a las prácticas de Peñarol en el comienzo de los trabajos de pretemporada 2026 en Los Aromos.

Según informó Ovación y confirmó Referí, el futbolista habló con el técnico de los bohemios, Mathías Corujo para explicarle que no firmaría su llegada al club.

El presidente de Wanderers, Jorge "Chifle" Barrios, admitió a Referí que este lunes Campaña se iba a realizar la revisión médica " luego de que el pase se había ido dilatando en el tiempo".

Martín Campaña iba a firmar un contrato por una temporada en Wanderers.

Es justamente el mismo tiempo que le queda como futbolista de Peñarol, ya que tiene un vínculo firmado hasta fines de 2027.

Según pudo saber Referí, una de las "razones particulares" que señaló Campaña por lo que no se haría su llegada a los bohemios, fue que trascendió muy pronto su posible fichaje.

El arquero de 36 años, entrenará este martes en Los Aromos cuando Peñarol retorne a los entrenamientos.

De todas formas, en caso de que no consiga club, quedará como tercer golero, ya que por delante tendrá a Washington Aguerre y a Sebastián Britos.

De haber firmado con Wanderers, iba a tener un año muy complicado, ya que los bohemios deberán conseguir muchos puntos para poder zafar del descenso tras un muy mal 2025.