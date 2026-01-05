Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Sorpresa: se cayó el pase de Martín Campaña a Wanderers y este martes comienza a entrenar con Peñarol en Los Aromos

El arquero iba a firmar un contrato de un año con los bohemios, pero finalmente decidió no firmar cuando este lunes se iba a hacer la revisión médica

5 de enero 2026 - 18:22hs
Martín Campaña

Martín Campaña

Foto: Leonardo Carreño

El arquero Martín Campaña decidió no jugar en Wanderers por "razones particulares" según adujo, por lo que este martes deberá sumarse a las prácticas de Peñarol en el comienzo de los trabajos de pretemporada 2026 en Los Aromos.

Según informó Ovación y confirmó Referí, el futbolista habló con el técnico de los bohemios, Mathías Corujo para explicarle que no firmaría su llegada al club.

El presidente de Wanderers, Jorge "Chifle" Barrios, admitió a Referí que este lunes Campaña se iba a realizar la revisión médica "luego de que el pase se había ido dilatando en el tiempo".

Campaña vuelve a Peñarol

Martín Campaña iba a firmar un contrato por una temporada en Wanderers.

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Eduardo Darias 
PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

Es justamente el mismo tiempo que le queda como futbolista de Peñarol, ya que tiene un vínculo firmado hasta fines de 2027.

Según pudo saber Referí, una de las "razones particulares" que señaló Campaña por lo que no se haría su llegada a los bohemios, fue que trascendió muy pronto su posible fichaje.

El arquero de 36 años, entrenará este martes en Los Aromos cuando Peñarol retorne a los entrenamientos.

De todas formas, en caso de que no consiga club, quedará como tercer golero, ya que por delante tendrá a Washington Aguerre y a Sebastián Britos.

De haber firmado con Wanderers, iba a tener un año muy complicado, ya que los bohemios deberán conseguir muchos puntos para poder zafar del descenso tras un muy mal 2025.

