El mensaje de una de las pocas mujeres en actividad como dirigente en el fútbol profesional uruguayo: "El machismo estructural sigue presente en todos estos espacios"

"Día internacional de la mujer trabajadora. Foto tomada en pleno 2025. Alguna vez quizás veas algún otro punto violeta, pero no mucho más", escribió Fernández quien se marcó en el Consejo de Fútbol Profesional con un redondel color violeta.

Era la única mujer presente, aunque no es la única mujer que actúa como dirigente en el fútbol profesional uruguayo.

WhatsApp Image 2025-03-11 at 16.45.43.jpeg Fernández en el último Consejo de Fútbol Profesional @belen_fernandezv

"El acceso de las mujeres a espacios históricamente dominados por hombres, como el fútbol, la política y los puestos de decisión en general, ha sido y sigue siendo un proceso de lucha constante contra estructuras profundamente arraigadas en el machismo y la desigualdad de oportunidades. Aunque ha habido avances significativos, la resistencia sigue presente, y nuestra incidencia real en estos ámbitos sigue siendo un desafío diario", expresó.

"Aunque cada vez más llegamos a puestos directivos, los techos de cristal siguen limitando nuestro acceso a los espacios de máxima toma de decisiones. El sesgo de género en la percepción de nuestras capacidades, las aparentes dificultades para conciliar la vida personal y profesional, y la falta de redes de apoyo similares a las de los hombres son obstáculos que aún persisten", agregó.

"El machismo estructural sigue presente en todos estos espacios. No es solo una cuestión de permitir que lleguemos, sino de transformar las condiciones para que nuestra participación sea equitativa, efectiva y cada vez más grande y no solo una honrosa excepción a la regla. La lucha por habitar estos espacios no es solo una cuestión de acceso, sino de romper las dinámicas de poder que nos han mantenido en la periferia y muchos aún quieren que allí nos quedemos", manifestó.

"Yo agradezco haber crecido en una familia en donde jamás me pusieron un techo por mi género y más tarde toparme en el camino profesional con personas que me abrieron puertas que, sumado a esfuerzo personal, dio buenos frutos. Pero soy eso, una excepción y eso está muy mal. El cambio avanza, pero la lucha continúa. La conquista de estos espacios por nuestra parte no es un favor ni una concesión, sino un derecho que aún sigue siendo disputado", concluyó.