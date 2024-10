La nueva obra de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo que facilita el acceso de los hinchas

Alejandro Ruibal fue el ingeniero que construyó el Estadio Campeón del Siglo y hoy es, además, el presidente de infraestructura en Peñarol. A su vez, es suplente de Edgardo Novick en el consejo directivo.

-ine6477-1-jpg..webp Alejandro Ruibal criticó a Evaristo González Inés Guimaraens

En ese contexto, este viernes habló con Referí acerca de lo nuevo que aún se está construyendo para mejorar los accesos al escenario carbonero.

"Llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Ganadería que es dueño del terreno, para construir una senda peatonal para generar un acceso para que la gente venga caminando desde Ruta 8 y no caminar por la Ruta 102 desde la 8 y que se complique la llegada de los autos y de los propios hinchas", dijo Ruibal a Referí.

La obra está prácticamente pronta.

peñarol.jpeg El camino peatonal que se está construyendo desde la Ruta 8 hasta Camino Mangangá, que ayudará a la circulación de gente y autos en la llegada y la salida del Estadio Campeón del Siglo

"La senda desemboca en la esquina de las Tribunas Henderson y Cataldi, y eso ayuda a que toda la gente que sube por Mangangá desde la Ruta 102 hasta ahora, no lo haga más y camine desde la Ruta 8 directamente, lo que descongestiona la llegada al Estadio Campeón del Siglo", agregó Ruibal.

Según admitió "solo será utilizada para los días de los partidos, la vamos a iluminar y es un nuevo acceso para separar los peatones de los autos para darle un poco más de oxigeno para que circulen por ahí".

La intención es inaugurarla contra Botafogo el miércoles 30 de octubre, aunque "es probable que ya este sábado ante Boston River pueda estar pronta".

"Es una obra trascendental y muy importante porque generamos un nuevo acceso peatonal que no existía, cuyo objetivo es descongestionar el acceso de los autos al Estadio Campeón del Siglo. Esta es una de las medidas que habíamos planteado en la campaña electoral. En Peñarol, seguimos tratando de hacer mejoras con los recursos que tenemos", dijo Ruibal.

peñarol.jpeg El camino peatonal que se está construyendo desde la Ruta 8 hasta Camino Mangangá, que ayudará a la circulación de gente y autos en la llegada y la salida del Estadio Campeón del Siglo

Dentro de las obras que están en carpeta y aún no se han podido hacer "falta agregar en el Estacionamiento C, una salida por atrás que desemboque de forma independiente por la Ruta 102 y que los automovilistas no tengan que salir por Siete Cerros y agarrar luego la Ruta 102, lo que enlentece la salida".

Cabe recordar que hace algunos meses, también se ensanchó el Camino Mangangá para que la gente camine por la vereda y los autos circulen por la calle, lo que ha servido para que la circulación fuera mucho más fluida.