El presidente de Cerro admitió que Alejandro Balbi le dijo que Nacional iba al Tróccoli

"El acuerdo era jugar en el Centenario, si no es ahí es en el Tróccoli, pero Nacional no quiere venir y la Mesa quiere fijar el Franzini . No sé qué pelo al huevo le van a encontrar ahora", dijo Jaureguiverry en Sport 890.

Lo que dice ahora el presidente albiceleste es que el Centenario no está habilitado y que en el documento que enviaron a la AUF no dice nada de no jugar en el estadio Luis Tróccoli .

"Yo sí puedo fijar mi estadio, lo tengo habilitado. Tengo mejor piso que el Centenario. El operativo que me van a hacer en el Tróccoli es el mismo que el que van a hacer en el Franzini. Acá está clarito el tema: Nacional no quiere venir", agregó.

Jaureguiverry dijo que habló con el presidente de Nacional

Jaureguiverry criticó el accionar de los integrantes de la Mesa Ejecutiva, que fijaron el Franzini para ese partido: "Nosotros llamamos a la Mesa Ejecutiva y no nos atienden. A la prensa sí los llaman para darle información. Ayer yo hablé con un periodista y le dije que fijaba el Tróccoli".

Dijo que el miércoles habló con el presidente de Nacional Alejandro Balbi, quien estuvo de acuerdo con jugar en el Cerro: "Que manden a la gente que vino a inspeccionar el Tróccoli aquella vez y vean que el piso está impecable. No quieran buscarle el pelo al huevo. Ayer a última hora hablé con Balbi y me dijo que no tenía problema ninguno de venir al Tróccoli".

"No me gustaría enterarme de que me hacen la del 30, que Nacional me dice una cosa a mi y a la Mesa Ejecutiva le dice otra cosa", señaló.