El secreto escondido que contó Damián Frascarelli, el golero de River Plate que el sábado discutió con el Diente López

"Es una etapa de mi vida de cuando no sabes que queres hacer", empezó Frascarelli. Y continuó: "Hay un solo registro que lo tengo guardado en mi casa. Yo iba al liceo 9 de Lezica de tarde, tenía 15 años, y un compañero de clase, Germán, era coreógrafo, en una época que era solo fútbol, el hombre fútbol y nada más. Me empezó a comer la cabeza, que con el hermano estaban armando una banda; tanto me comió la cabeza que le dije que si. Se llamaba Orión el grupo, yo iba a ensayar y bailábamos igual que en Zinc. Empezamos a ensayar, los padres eran los productores, íbamos a tocar a diferentes lugares. Un día fuimos al programa Café Versátil de canal 5, en vivo".

Recordó que en determinado momento, uno de sus compañeros "hizo una pirueta y se le escapó un champión".

La aventura terminó después de un accidente: "Una vez yo iba en bicicleta de Colón a Sayago a ensayar, cansado porque entrenaba también, y me di contra un auto. Ahí dije que estoy haciendo; volví a casa y le dije no voy a ir más. Terminó mi carrera artística", manifestó el arquero.