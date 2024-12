El sorpresivo deseo de Ricardo Vairo al asumir como presidente de Nacional: "Me gustaría tener muchos goles de tiro libre"

Sobre quién será el entrenador del club no quiso dar nombres.

NACIONAL Javier Gomensoro sobre Flavio Perchman: de "es una persona espectacular" a "en Aguada armaba y desarmaba, pero no deja de ser un club de barrio, Nacional es un club grande"

"No queremos tener un plazo con la designación del entrenador, sabemos de la urgencia y vamos a trabajar mucho para cerrarlo", afirmó.

Sobre la posibilidad también caída de Marcelo Méndez, quien permanecerá en Gimnasia y Esgrima La Plata, Vairo reconoció que fue un nombre que "se manejó", pero luego agregó: "No he dado nombres y me voy a mantener en la misma postura, por respeto".

El presidente de Nacional dijo que hay negociaciones "bastante adelantadas" para traer nuevos jugadores, pero tampoco quiso ventilar qué jugadores llegarán.

Consultado sobre Emanuel Gularte, zaguero de Puebla, dijo: "No doy nombres, no va a ser mi estilo, tirar nombres cuando después se pueden caer no es bueno para Nacional".

Vairo no quiso decir quién será el integrante de Nacional en el consejo ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol ni tampoco sus delegados. Enrique Campos es el único que seguirá en funciones.

Su hombre en la Mesa Ejecutiva será Guillermo Pena, aunque tampoco lo confirmó.

Tampoco confirmó al argentino Pablo Budna como nuevo secretario técnico en lugar de Sebastián Taramasco: "Es un nombres que tiene en mente Flavio (Perchman), pero no podemos confirmar que esté cerrado".

También informó que Sebastián Eguren ya está trabajando palmo a palmo con la nueva directiva para la designación del entrenador.

Por último, pidió "cambiar de tema" cuando volvieron a abordarlo por el nuevo entrenador de Nacional y entonces le consultaron sobre qué Nacional quería ver en cancha a partir de 2025.

Ahí soltó una sorpresiva respuesta: "Lo que queremos todos. Me gustaría ver un equipo que vaya para adelante, que presione, que tenga gol y me gustaría tener muchos goles de tiro libre, algo que hemos extrañado estos años".

En junio de este año, Mauricio Pereyra marcó de tiro libre contra Cerro Largo cortando una racha de cinco años sin goles tricolores por esa vía.

El último había sido de Felipe Carballo, en 2019, contra Defensor Sporting en el Franzini.

El campeón uruguayo, Peñarol, en tanto, contó este año con Leonardo Fernández quien anotó la cifra récord de ocho goles de tiro libre en el Campeonato Uruguayo.