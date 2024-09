¿Gabriel Peluffo dirigente de Nacional? El cantante de Buitres habló de la propuesta que le hizo Flavio Perchman

Sobre la propuesta, el cantante de Buitres, banda que cumple 35 años, dijo estar abierto a formar parte de la agrupación, pero aclaró que no hay nada definido y que solo mantuvo una charla.

“Cómo no me va a gustar forma parte de una institución que tiene representación en la sociedad, en todo el espectro de edades y de clases sociales , donde la gente comparte algo en el momento que está viendo un partido o forma parte de algo. Me parece que es alucinante y algo con lo que me siento identificado, cuando veo a Nacional me pasa eso”, dijo este martes a Minuto 1 de radio Carve Deportivo.

Sobre la charla que mantuvo con Perchman, dijo que fue hace unos meses. “Le agradecí muchísimo y quedamos en definir más adelante las posibilidades. No me dio más detalles. Me dijo de acercarnos en un grupo de trabajo y más nada”.

Incluso, señaló que en aquel entonces “no era la situación política de este momento en Nacional”.

Peluffo también señaló cree estar en condiciones de formar parte del club ya que cuenta con el tiempo para eso, si bien reconoció que requiere una dedicación a full. “Hice algunos cambios en mi vida y ahora sí considero que tengo tiempo”, comentó. “Si integrás este tipo de grupo tenes que dedicarle un tiempo preferencial, estos roles tienen una disponibilidad de 24/7”.

_INE8224_1.webp Gabriel Peluffo, cantante de Buitres y director de Inmunizaciones del MSP, en el video publicado por la cartera Camilo dos Santos

Ante la consulta sobre qué rol le gustaría tener en caso de integrar la directiva del club, reiteró que “no está decidido en absoluto” que forme parte del grupo de Perchman. “Estoy acá porque Flavio me mencionó”.

“Cualquier institución importante, de cualquier tipo, abarca muchísimos aspectos. No se agota en aspectos deportivo ni económico financieros, también hay aspectos humanos en las instituciones que son importantes, de relacionamiento con socios, hinchas, funcionarios, jugadores… Yo siempre me sentí mejor en roles que tuvieran que ver con interacción humana”, explicó.

“Obviamente, la parte deportiva es de las más lindas, tener la posibilidad de formar parte de las decisiones con respecto al desarrollo del club desde inferiores hasta el primer plantel me parece que es un sueño fantástico”, agregó.

Sobre la actual gestión del club, señaló que logró “estabilizar una situación que era compleja desde el punto de vista financiero”.

0000012561.webp Gabriel Peluffo se vacuna contra la gripe en el ómnibus instalado delante del MSP en Montevideo

También destacó que tuvo que atravesar dos momentos complicados como fueron las muertes del presidente José Fuentes y del futbolista Juan Izquierdo, para los que no se está preparado.

Además, dijo no ser oficialista ni opositor. “No tengo una definición”, comentó.

¿Qué pasará con Buitres en caso de ser directivo?

Peluffo también fue consultado sobre cómo seguirá su carrera musical con Buitres en caso de ser directivo y dijo que “en absoluto” cambiará, reiterando que solo tuvo una charla con Perchman.

“Tomé un café con Flavio hace muchos meses y estoy dando la nota porque él me menciono”, dijo. “Estoy realmente metido con la banda, estaba esperando este momento de tener tiempo para dedicarle, estamos por festejar los 35 años, por viajar al exterior a por lo menos tres lugares diferentes a tocar y sacando un disco”, dijo el cantante, quien señaló que no habló con sus compañeros de la banda.

Además, también lo habló con su familia y “les pareció bien” la posibilidad.

“Todavía tengo que hablar con Flavio y no sé realmente qué es lo que va a pasar. Me gustaría, más allá de si estoy o no estoy, que las cosas para Nacional salgan bien y pueda salir adelante y ganar”, comentó.