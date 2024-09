"Son bombas": Ignacio Ruglio habló sobre la denuncia de Guzmán Rodríguez, dijo que "es un crack" y negó que la haya hecho el futbolista

“No la envió Guzmán Rodríguez y no es un tema del que vaya a hablar hoy”, dijo Ruglio a Minuto 1 de Carve Deportiva al referirse a la carta del futbolista . “Saben que siempre hablo de todos los temas, pero no es un tema. Eso no es de Guzmán, Guzmán nunca mandaría dos días antes (de un partido trascendental) una carta así al club”, agregó.

El presidente consideró que el futbolista “es un crack”. “Al que eternamente le vamos a estar agradecido por quedarse en Peñarol, porque no era que tenía para irse a la B de Argentina, tenía para irse a Europa y él solo fue el primero que le dijo a todo su entorno y a Peñarol: ‘Yo no me voy, pase lo que pase no me voy acá’”, agregó.

Peñarol vs Flamengo Copa Libertadores en el CDS.jpg FOTO: AFP

El zaguero tuvo la posibilidad de pasar a Getafe de la primera división de España en el reciente período de pases, pero permaneció en los mirasoles.

“Eso no es de Guzmán”, reiteró Ruglio, sobre la denuncia. “Te entiendo la pregunta y la respeto. Pero no es un día para hablar de eso”.

Además, contó cómo es el trato que tiene con el futbolista. “Hablo todos los días con Guzmán, ayer nos dimos un flor de abrazo en la cancha y sepa la gente que Guzmán nunca estaba pensando en eso dos días antes del partido. Al revés. Solo apláudanlo cada vez que lo vean porque él no tuvo nada que ver con eso”.

Ruglio entendió que el tema “es de interés” para los hinchas y reveló que tuvo muchos mensajes. “Me escribieron todos y es perfecto que me pregunten”, señaló.

Ignacio Ruglio festeja pase de Peñarol a semifinales ante Flamengo.jpg DANTE FERNANDEZ / AFP

“Guzmán nunca escribiría una carta así dos días antes de un partido y de un partido de esta magnitud”, sostuvo. “Mucha gente me escribía y me decía: ‘¿Cómo va a estar pensando en eso?’. Y les decía: ‘Créanme porque lo conozco y debe ser de los tipos más hinchas de Peñarol que he conocido. Y estén tranquilos que va a estar a la altura’. Como lo estuvo ayer. Lo que jugó Guzmpán, Javier (Méndez), Maxi Olivera… Guzmán no tenía la cabeza en eso. Nada más lejos de eso”.

Para el presidente mirasol lo ocurrido en la previa del partido son “bombas” con las que está acostumbrado a lidiar. “Cosas con las que hay que convivir los que estamos en estos puestos del club, no hay un día en el que no te salte una bomba diferente y mientras tengas la tranquilidad de consciencia de que estás haciendo las cosas por el bien de Peñarol, son temas a los que aprendes a llevar”.

“Pero créanme, no hay nada de eso. Es el tipo más hinchas del club”, agregó. “Después peleará por sus intereses, como debe ser, y nosotros también para cuidar los del club”.

La denuncia de Guzmán Rodríguez

Este miércoles, en la previa del partido ante Flamengo, la interna de Peñarol se vio conmovida luego que un Rodríguez hiciera una fuerte denuncia contra el presidente Ruglio por perjuicios económicos que le genera una situación que se planteó.

El padre del zaguero Guzmán Rodríguez se presentó este martes en la reunión del consejo directivo de Peñarol junto a un abogado para entregarles una carta de su hijo, con su firma, en la que cuenta pormenores de su contrato con Peñarol y en la que brinda detalles sobre la forma en que se manejó su posible salida en el último período de pases e incumplimientos del presidente Ignacio Ruglio.

Penarol's defender Guzman Rodriguez (L) and Flamengo's defender Leo Pereira fight for the ball during the Copa Libertadores quarter-final second leg football match between Uruguay's Peñarol and Brazil's Flamengo at the Campeon del Siglo stadium in Montevi Guzmn Rodríguez y Leo Pereira Foto: AFP

Rodríguez relata que el 6 de agosto recibió una oferta del Getafe español, con la que quedaba liberado para irse del club.

En ese momento, Ruglio le pidió que no la aceptara y que permaneciera en el club hasta diciembre.

Para quedarse, y en base al ofrecimiento que rechazaba, el zaguero había pedido un aumento de sueldo de US$ 13.000 a US$ 24.000, y el 10% de sus derechos económicos.

La respuesta de Ruglio, según el documento que llevó el padre de Rodríguez, fue aumentarle el salario a US$ 20.000 y cederle el 5% de los derechos, que el jugador no aceptó.

Finalmente, Ruglio le pidió que permaneciera en la institución y a cambio el club accedía a aumentarle el sueldo a US$ 20.000 y concederle el 10% del futuro pase.

Penarol's Argentine defender Damian Garcia (L) and Flamengo's Uruguayan midfielder Giorgian de Arrascaeta (R) fight for the ball next to Penarol's defender Guzman Rodriguez during the Copa Libertadores quarter-final second leg football match between Urugu Guzmán Rodríguez ante Giorgian De Arrascaeta Foto: AFP

El futbolista denuncia que después de comunicarle a Getafe que no aceptaba la propuesta, "el presidente de Peñarol, sin un fundamento sensato, sin una razón, sin decírmelo frontalmente, dando respuestas evasivas, ensayando distintas maniobras con el fin de evitar el tratamiento del tema, transmitió que no firmaría el acuerdo convenido".

Un día después del partido que Peñarol le ganó a Flamengo en Maracaná, el presidente le envió un documento a Rodríguez en el que indicaba que el club le pagaría US$ 7.000 por los derechos de imagen en el exterior.

"Puedo intuir que se buscó de esa forma aparentar cumplir con el aumento de salario solicitado. Es una muestra más del comportamiento poco honesto que Peñarol está teniendo conmigo", explicó el jugador en la misiva.

Por último el futbolista señala que si la decisión de Peñarol es no cumplir con lo acordado, pide que al menos se lo digan de frente.