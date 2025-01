¿Hubo insistencia o fueron acertadas las actuaciones de Dunajec y Burgos en el clásico? Mirá el análisis del procedimiento del VAR en la jugada del penal

FÚTBOL URUGUAYO Dos encapuchados de Peñarol, que no identificaron, fueron quienes atentaron con dos bengalas contra funcionario de recaudación en el clásico

“Para mí es una mano totalmente casual”, dice el juez en un momento del diálogo, mientras observaba el monitor del VAR en el campo de juego. Burgos entendía que lo que había visto en el campo no era penal y lo seguía defendiendo luego de ver las primeras imágenes que le devolvía el monitor de VAR en el campo de juego del Estadio Centenario.

“Ese no es el mejor ángulo igual, Javi”, le indica Dunajec, quien intentaba evitar que Burgos se apurara en la decisión.

Cuando le muestran un plano de frente a la jugada, inmediatamente entiende que es falta y por esa razón sanciona penal.

Este miércoles el Colegio de Árbitros respaldó la actuación de Burgos y Dunajec en el clásico pese a los cuestionamientos y reacciones y los designó para los partidos de la primera fecha del Torneo Apertura que se inicia este viernes.

Si el Colegio hubiera entendido que los árbitros cometieron errores, automáticamente los hubiera parado. Por el contrario, fueron destacados porque a Dunajec le dieron el VAR de uno de los mejores partidos de la fecha, Liverpool-Danubio y Burgos se encargará como árbitro principal de Wanderers-Racing.

¿Fue correcto el procedimiento del VAR?

Referí consultó a un árbitro con calificada experiencia como juez de VAR, quien dio su punto de vista sobre el procedimiento, al que consideró como “normal” en una jugada, e hizo algunas apreciaciones.

Lo primero que consideró es que si Dunajec llamó a Burgos para que fuera a ver el monitor fue porque estaba convencido de que era penal.

En ese sentido, luego trató de mostrarle las mejores tomas para hacérselo entender, lo que llevó a que le hiciera ver cuatro planos distintos.

20250126 Diego Dunajec árbitro del VAR. Federico Arman, Andrés Nievas, Javier Burgos y Alberto Píriz, árbitros del clásico de la Supercopa 2025. Foto: Inés Guimaraens

Lo primero que se hace en este tipo de jugadas en las que interviene el VAR, es mostrar si hay un contacto con la mano o no, explicó el árbitro consultado.

“Lo primero que voy a mostrar es el contacto en la mano. Ese es el contacto en la mano”, le dice Dunajec a Burgos, según el audio de la jugada, y teniendo en cuenta lo que indica el procedimiento arbitral en estos casos.

En las tomas además el VAR le muestra al juez si pegó en la mano y si está abierta.

Luego, se tienen en cuenta otras consideraciones, como por ejemplo, si hay un bloqueo, si hay un movimiento adicional o si no lo hay.

Dunajec agrega: “Ahora vamos a hacer un looping largo para que veas que el jugador cuando va a disputar es un salto totalmente natural de él, nadie lo desacomoda, nadie lo toca, nada”.

El diálogo sigue. “A ver ese ángulo... Che, ¿pero la mano no tenía dirección del cuerpo? ¿El balón no tenía dirección del cuerpo? ¿No?", dice Burgos.

"Te muestro otro ángulo. Mirá este ángulo inverso. Valorá si para vos es un contacto natural o antinatural que está ocupando un espacio", señala Dunajec.

El juez desde la cancha indica: "Claro. Lo que yo veo desde el otro ángulo es que el balón tenía dirección del cuerpo. Si es verdad, el jugador salta, pero para mí la mano está… (no se escucha porque lo interumpen)"

"Valorá también la dirección del remate de la cabeza. Mirá a dónde va. Te doy la (toma) de 6.50 para valorar donde iba el balón", le dice Dunajec, mostrándole otro plano.

¿Hubo insistencia de Dunajec?

Ante esa pregunta, el juez consultado por Referí explicó que Dunajec “intentó ofrecerle todo lo que tenía”, lo que es “normal” en los procedimientos.

“La insistencia es porque tenía más material y quería mostrárselo”, indicó.

20250126 Javier Burgos Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (16).jpeg Javier Burgos Foto: Inés Guimaraens

También consideró que cada árbitro de VAR tiene su técnica a la hora de aplicar su tarea y que algunos se enfocan en buscar jugadas o “cosas grandes”, porque “si buscás en el VAR siempre vas a encontrar algo”.

Al respecto, destacó que las imágenes deben evaluarse a velocidad normal.

“Las velocidades te engañan. Porque en cámara lenta un toquecito es un piñazo y en velocidad normal es un toquecito. La cámara lenta es para demostrar el punto de contacto. Luego se muestra la jugada en velocidad normal”, indicó.

Colaboradores del juez y su responsabilidad

En el diálogo de la jugada de VAR, Burgos dice: “Para mí Diego, considero que en el salto del jugador, él tampoco hace un movimiento adicional. Para mí la pelota pega en la mano, pero en la disputa esa de jugar el balón. Para mí es una mano totalmente casual. Para mí. Ahí, mirá, el brazo recogido…"

"Ese no es el mejor ángulo igual, Javi. Porque el brazo ahí está y luego lo desplaza", le comenta Dunajec.

20250126 Javier Burgos VAR Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (24).jpeg Javier Burgos Foto: Inés Guimaraens

Y luego, Burgos ve el penal. "Sí, en ese ángulo se ve mejor la mano con penal. Ese ángulo que hace un movimiento en la segunda acción. Voy con tiro penal sin sanción disciplinaria", dice, antes de dejar el monitor y marcar la pena.

Con respecto a la responsabilidad a la hora de tomar una decisión, es toda del juez de campo, quien tiene la última palabra

Los jueces de VAR, así como los asistentes, son colaboradores, tal como dice la regla.

“El árbitro toma la decisión final y es el único responsable”, dijo el referí consultado.

De todas formas, consideró que los árbitros de VAR tienen que intervenir si así lo entienden. “Los árbitros del VAR tienen que asumir un riesgo. No es te llamo para que vos también me digas que no es”, agregó.

Cuatro días después del clásico, en medio de las amenazas que recibió Dunajec, que están en la órbita de la Justicia, el Colegio de Árbitros valoró positivamente su gestión en la Supercopa Uruguaya 2025, le dio total respaldo a los árbitros y actuarán el fin de semana.