Ignacio Ruglio se quejó de los árbitros para Danubio vs Nacional pero a Peñarol le fijaron uno contra el que Progreso está muy molesto

Futbolísticamente, Nacional fue una fuerza aplastante para Peñarol, aunque en el primer tiempo los aurinegros fueron perjudicados por una jugada de Gabriel Báez sobre Javier Cabrera que era para ser sancionada, claramente, con roja directa.

"Los mismos árbitros que pusieron en el clásico pasado. Clásico en el que no publicaron los audios de las conversaciones entre ellos en la roja de la patada al Cangrejo", escribió este domingo Ruglio en un estado de WhatsApp.

El audio no fue publicado porque desde que existe el VAR, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) solo publica aquellas jugadas donde el VAR sugiere una revisión al juez de campo y este adopta una decisión diferente.

De todas formas, el audio de la jugada sí fue ventilado a los consejeros de Peñarol que el lunes 14 de octubre. Lo que escucharon ahí los dirigentes de Peñarol no los dejó para nada conformes -incluidos a las facciones de la oposición de Ruglio. Para la mayoría de los miembros técnicos del Colegio de Árbitros (salvo para uno) la jugada era de expulsión por uso de fuerza excesiva.

"Si ganamos este Uruguayo es un milagro porque ya no les interesa nada y van a fondo. El mensaje es claro y directo y muestra que pueden hacer lo que quieran. No van a poder", agregó Ruglio este domingo en su estado de WhatsApp.

Lo que nada dijo Ruglio fue sobre el árbitro que le pusieron para el partido que el martes jugará a la hora 21.00 contra Progreso en el Estadio Centenario.

El juez será Andrés Matonte, quien será acompañado por Carlos Barreiro y Sebastián Silvera con Kevin Fontes de cuarto y Antonio García y Richard Trinidad en el VAR.

Matonte, que al igual que González es uno de los mejores árbitros del medio y que tienen calidad de internacionales, perjudicó en dos oportunidades a Progreso en el presente Campeonato Uruguayo.

Una fue en abril, en el Saroldi contra River Plate, anulándole mal un gol a Alex Silva Quiroga.

La otra fue el 3 de noviembre contra Liverpool cuando no le cobró a Progreso una falta clarísima al borde del área y en la recarga, el negriazul marcó un gol.

El entrenador Carlos Canobbio, un día después, emitió un duro posteo en sus redes sociales contra Matonte, cuyo arbitraje calificó de "turbio", y en el que, además, le reclamó "honestidad" a los jueces: "Después de ir ganando bien, el señor Matonte no ve una falta en el minuto 45 del primer tiempo, clarísima, en ataque, contra Agustín Moreira. De esa falta, no cobrada, sale la contra de Liverpool que termina en gol. Segundo tiempo no nos cobra un penal que le hacen a Mauro Martín. Al rato de esa jugada cobra un penal en contra nuestro, dudoso, y para terminar la hermosa tarde del señor Matonte expulsa a nuestro golero porque dice que toca la pelota con la mano fuera del área. Las imágenes no la muestran clara, pero él sí la vio y expulsa a nuestro golero".

A falta de dos fechas para el final del Campeonato Uruguayo, Progreso se juega el descenso mientras que Nacional y Peñarol comparten el liderazgo del Torneo Clausura.