¿JR vuelve como entrenador de Nacional? La tristeza e impotencia que vive Juan Carlos Carrasco por la situación de su padre

En momentos en que Nacional define quién será su entrenador para la temporada 2025, luego que la nueva comisión directiva que preside Ricardo Vairo decidió no renovar a Martín Lasarte y se cayó la posibilidad de la llegada de Jorge Bava y Pablo Repetto , Juan Carlos Carrasco, hijo de Juan Ramón Carrasco, expresó la tristeza que tiene porque no le dan a su padre la oportunidad de volver al club.

Consultado en Sport 890 sobre cómo vive JR este momento, Juan Carlos expresó: "Todos saben lo que quiere a Nacional, lo que ama al club, al punto que nosotros como hijos tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de una situación muy particular. Nosotros lo vivimos sin tanto sentimientos como él en cuanto a tantos rechazos y que siempre es cuestionado, sin embargo otros entrenadores que no tuvieron la oportunidad de trabajar como él, que fue campeón, potenció jugadores y todo lo que plasmó y demostró, en Nacional no son tan cuestionados como él".