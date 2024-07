Juan Carlos Carrasco insultó al juez Hernán Heras, fue expulsado, al final quiso saludarlo y denunció que le dijo "payaso"

Sobre el final del partido, Heras exhibió dos tarjetas rojas, una para cada lado, en forma exagerada, en situaciones que eran para amarillas.

Primero echó a Junior Pastorino de Oriental por un codazo que no llegó a destino y que no fue tampoco muy violento e instantes después a Rodrigo Rodríguez de Juventud, por una falta de amonestación.

Cabe recordar que el árbitro fue ácidamente criticado por el argentino Ricardo Caruso Lombardi cuando debutó con Miramar Misiones contra Nacional, por el Torneo Apertura de Primera División de este año.

Al final del encuentro, con el empate consumado, Carrasco volvió al campo de juego. Primero saludó a Mathías Corujo, técnico de Oriental, y luego fue a saludar a los jueces. Le estrechó la mano a los líneas mientras Heras le dio la espalda. Cuando le extendió la mano, el juez no lo saludó.

Carrasco esbozó la típica risa socarrona de los Carrasco. Esa sacan a luz cuando algo no les gusta nada.

Después, en declaraciones a VYV, denunció que el juez le dijo "payaso" y reconoció que tal vez estuvo "bien echado" por sus ampulosas gesticulaciones.

"Antes que nada agradecer a mi Señor Jesucristo por este partido, partido durísimo", comenzó diciendo Carrasco en la nota televisiva.

"Venimos condicionados por el tema del arbitraje. En el partido pasado, que no fue televisado, pero el árbitro incidió en el resultado porque nos cobraron una falta totalmente inexistente", dijo sobre el 2-1 sufrido contra Cerrito el fin de semana en encuentro arbitrado por Esteban Guerra.

"En este partido lo empujan y se le tiran arriba a un jugador, protesté pero nunca le falté el respeto. Capaz que estoy bien echado por el exceso de gestos, pero nunca le falté el respeto. Por eso no fui a pedirle disculpas. Vine a preguntarle por qué me había echado, sabiendo que por ahí me excedí en las gesticulaciones que es algo que no permiten porque levanta a las tribunas. Pero no pude hablar porque me dijo 'payaso', 'no quiero hablar contigo payaso'. Así que ya está, con una falta de respeto de esa manera, cierro la boca y a otra cosa", agregó Carrasco.

"No me gustó para nada el arbitraje, para los dos lados fue malo. Nunca hablo de los árbitros pero cuando es algo tan claro tenés que hablarlo", concluyó.