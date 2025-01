La autocrítica de Diego Aguirre tras perder un nuevo clásico con Peñarol: "Sentimos que estamos en deuda"

Después del partido, Diego Aguirre habló en conferencia de prensa y dijo: "En el segundo tiempo tuvimos momentos buenos también, con alguna situación que no concretamos. Después el partido se partió. Fuimos a buscar y no mantuvimos el equilibrio, lo que nos costó perder en el final. Hay que prepararnos y transformar esto en rebeldía y ganar el próximo que sentimos que estamos en deuda y tenemos que salir a darlo todo para intentar ganarlo".

Consultado sobre la mala racha de siete clásicos que Peñarol atraviesa contra Nacional (no gana desde el 2-0 del Torneo Apertura 2023 cuando el entrenador era Alfredo Arias), Aguirre dijo: "Obviamente que sí. Queríamos ganar para que la hinchada se vaya contenta, no lo pudimos hacer y lo que tenemos que intentar es ganar el próximo para que las cosas vayan por donde tienen que ir".

Cuando le preguntar si esta racha se debe a un factor "mental" respondió: "No creo. Este equipo mentalmente pasó pruebas de juego y respondió bien. Es una racha negativa que tenemos que revertir. Por suerte tenemos ya hay un clásico esta semana para intentarlo rápidamente".

"Intentamos presionar en todos momento, faltan cosas que vamos a mejorar, estamos en una etapa de preparación y hay que trabajar y pensar en el próximo", indicó.

"No deja de ser un partido de preparación, hubo errores que tenemos que corregir. Fue un partido con momentos para los dos lados, no merecimos perder, pero eso queda en segundo plano porque lo que importa al final es el resultado", analizó la Fiera cuyos números clásicos son negativos.

Desde 2003 a la fecha, Aguirre dirigió 21 dirigidos contra Nacional con 5 ganados, 7 empatados y 9 perdidos El último triunfo se remonta a la Copa Antel Bicentenario de 2011 donde ganó 2-1 con tantos de Juan Manuel Olivera y Matías Mier contra uno de Sergio Cortelezzi. El DT volvió a fines de 2023, en 2024 empató tres clásicos de los que perdió dos por penales y perdió los dos restantes. El primero de 2024 también terminó en derrota.

"Con David Terans intentamos ser más ofensivos, tener más juego, pero recién está llegando y hay que prepararlo para que encuentre su juego", dijo.

Sobre Martín Campaña y Gastón Silva, otras altas de Peñarol para esta temporada, afirmó: "Están en un proceso de preparación. Seguramente no estén para el domingo. Necesitan de 15 a 20 días para prepararse".

"Estoy muy contento con el plantel que hemos conformado y estamos bien. No sé si de acá al cierre del período de pases puede haber alguna incorporación pero hoy no pasa por ahí la prioridad", dijo y respondió que no le "preocupa" el arco donde Peñarol sufrió la sensible baja de Washington Aguerre.

"Me preocupa que no sacamos el resultado, hicimos en algunos momentos cosas buenas, el resultado hace ver todo negativo, pero no pienso así. Hay que trabajar y confiar en este grupo que ha respondido bien. Necesitamos un resultado que sentimos que está faltando", concluyó.

Aguirre informó que Eduardo Darias salió "un poquito mareado" tras sufrir un cabezazo contra Lucas Villalba y que Diego García terminó con un "golpecito" que no fue "nada grave".