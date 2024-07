La buena noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol para el futuro del mercado de pases

PEÑAROL Alerta en Peñarol por la rodilla de Eduardo Darias: no juega contra Defensor Sporting

El DT pidió al delantero Felipe Avenatti, quien viene de jugar 10 años en el fútbol de Bélgica, y si bien está todo acordado para que pueda firmar como nuevo jugador del club, para que esto se haga, como informó Referí, debe librarse el cupo del brasileño Matheus Babi.

Este no colmó las expectativas, jugó muy poco y mal, y convirtió un gol. La intención de Peñarol es rescindirle el contrato, pero no es un tema sencillo. Se tienen que poner de acuerdo con el futbolista, con su representante y con el club dueño de su ficha: Athletico Paranaense.

Ruglio dijo este miércoles en Carve Deportiva que "nos aseguran que (Athletico) Paranaense lo va a colocar (en otro club) porque no le sirve tenerlo acá sin jugar tras haber invertido US$ 3 millones en su ficha. Les dejamos claro que no lo vamos a utilizar y el representante está seguro que le va a encontrar cuadro".

Eso le dará la chance a Peñarol de poder contratar ya a Felipe Avenatti para que se sume lo antes posible a los entrenamientos carboneros.