La deuda de Peñarol, los dólares de Nacional y la cruda realidad de Danubio que confesó Arturo Del Campo: "No tenemos dinero para pagar los sueldos"

Del Campo subrayó que en Danubio “falta el dinero del día a día que de alguna manera lo estamos poniendo de lugares y con deudas que se van generando hacia el club. Ese es el tema. No hay más que eso”.

-ine9883-jpg..webp Arturo Del Campo, presidente de Danubio Inés Guimaraens

En la charla con los periodistas dejó espacio para aceptar que la decisión pudo no seer la mejor, pero, con sinceridad, planteó que fue "la mejor para el momento del club".

“No está bien lo que hicimos. No nos gusta que se haga esto. También analizamos que los puntos en juego no nos sacan o ponen en copas. Es una medida que no nos gusta, pero la necesidad tiene cara de hereje. El tema viene por ahí”.

Luego explicó que jugando a la hora 16.30, como estaba previsto, podrían recaudar unos $ 300.000 libres, que equivalen a unos US$ 7.000.

La negociación con Nacional, cifra que no quiso confirmar Del Campo, le reportará al club de Maroñas entre US$ 100.000 y US$ 130.000.

“No estoy bien con la medida que adoptamos y no me cuesta nada pedir disculpas y decir que nos equivocamos, si así fuera, pero una cosa es mirarlo de afuera y otra seguir endeudado a una institución que está muy complicada”, subrayó.

¿Por qué razón Danubio no ilumina Jardines para jugar partidos nocturnos?

“Danubio no tiene luces en el estadio porque está muy preocupado por cómo subsistir. Danubio no tiene para pagar los sueldos. Hace muchos años tomamos un club con muchos millones de dólares de deudas, y luego, cuando nos fuimos en el año 2010, dejamos un club con 30 jugadores vendibles y US$ 3.000.000 a favor. Esa fue la razón por la que me fui. Cuando me volvieron a buscar (en 2019) nos encontramos nuevamente con deudas millonarias”, dijo.

Y apuntó: “Las luces son necesarias, pero esto es como si le estás debiendo a todos los vecinos y te estás comprando un auto”.

Detalló que hoy están “en un momento de contracción, de no hacer locuras trayendo jugadores caros”, y apuntando a mejorar la infraestructura de juveniles. En ese sentido trabajan para construir una cancha de césped sintético e iluminar el Complejo Del Campo, para proyectar un Danubio para el futuro. “Si no invertimos en las raíces, Danubio nunca más va a volver a ser lo que era”, resumió.

0000665587.webp Daniel Enríquez, gerente deportivo de Nacional

El trabajo que está haciendo Daniel Enriquez como director deportivo de juveniles es una gran apuesta a futuro, dijo el presidente.

El pedido de Del Campo a Ruglio, que el presidente de Peñarol no respondió

Del Campo explicó que el club aún no cobró dinero que debía percibir este año por los pases de Mateo Ponte (Botafogo) y de Franco "Cepillo" González a Peñarol. El delantero fue negociado en US$ 1.500.000 a los aurinegros.

Dijo que antes de negociar el cambio de localía con Nacional, intentó gestionar con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, una deuda que los aurinegros mantienen con Danubio.

Así lo explicó Del Campo: “Cinco días antes de tomar esta medida (con Nacional) hablamos con Nacho (Ruglio), con quien tenemos una buena relación, y le dijimos que precisábamos el dinero que nos están debiendo del Cepillo. Y no se llegó a recibir ese dinero. No tuve la suerte que Ruglio me respondiera por esto”.

Ante la falta de respuestas de Peñarol, por el impago a Danubio, Danubio terminó negociando con los tricolores.

Además aclaró: “Peñarol aduce que la deuda no es del club, que es de (Edgardo) Lasalvia (representante del Cepillo González y gerenciador de Miramar Misiones), pero nosotros tenemos un contrato con Peñarol y se lo vendimos a Peñarol. Hoy en día son US$ 280.000 (los que deben)”.

Esa no es la única cuenta pendiente que Peñarol tiene con Danubio.

Del Campo agregó: “Peñarol tampoco nos ha pagado una deuda que tiene hace meses por una rotura, de un partido que jugamos en Jardines”.

Finalmente, luego de explicar que es “muy difícil para Danubio”, porque cuando va a contratar jugadores se encuentra con que las instituciones que funcionan bajo el régimen de Sociedades Anónimas Deportivas pagan salarios dos y tres veces por encima de lo que puede ofrecer Danubio, planteó que ya está “en retirada del club”.

Y dejó un mensaje: “Nos preocupa enormemente el futuro del club. Priorizamos la supervivencia del club a futuro. Hay un montón de clubes que se están pasando a SAD, otros clubes están desapareciendo”.