La emoción hasta las lágrimas de Ignacio Ruglio de Peñarol por haber llevado al Indio Olivera a Los Aromos

Lo fue a buscar a su casa y lo llevó en su propio auto. Entonces contó algunas intimidades de la charla que mantuvieron juntos.

"En los pasillos de La Española, cuando nos decían que era cuestión de horas que el Capitán dejara de estar entre nosotros, dijimos con Mary, su señora, que esto iba a darse vuelta y que el Capitán iba a salir. Y que lo íbamos a festejar comiéndonos un arroz con leche juntos", comenzó escribiendo Ruglio en su estado de Whatsapp.

Y agregó: "Hoy (este sábado) fue un día de los que llenan el Alma de punta a punta. El Indio estaba nervioso como un niño cuando pasé a buscarlo por su casa para ir a Los Aromos: 'Estoy muy nervioso presidente, no he parado de pensar en cómo me van a recibir'. Este tipo respira humildad, tiene todos los valores que un hincha de Peñarol debe tener".

"Hasta que Dios me dé vida voy a agradecer y recordar este día que viví con el Indio hoy. Mi abuelo seguro llora desde el cielo. La ida y vuelta rumbo a Los Aromos lagrimeando los dos en la camioneta, el almuerzo con los jugadores y funcionarios, el arroz con leche y la charla con Mary y con él. GRACIAS INDIO. Vos sos Peñarol y hoy a mí me hiciste realmente muy feliz. Solo lo entiende quien lo siente", terminó escribiendo el presidente carbonero.