La fake news sobre su entrenador que tuvo que aclarar un club de Primera división del fútbol uruguayo

“Tras la derrota ante Peñarol y una discusión interna post-partido, Ignacio Ithurralde puso su cargo a disposición y no será más el DT de Defensor Sporting. Gerardo Miranda dirigirá como entrenador interino el partido ante Nacional”, decía la información en una cuenta de X que informaba a nombre del periodista Nico Musetti, especializado en los violetas, pero que en realidad era de una cuenta falsa (@viudaderocky).

Este lunes, el presidente de Defensor Sporting, Alberto Ward, indicó que eso no era así.

Tras la derrota ante Peñarol y una discusión interna post-partido, Ignacio Ithurralde puso su cargo a disposición y no será más el DT de Defensor Sporting. Gerardo Miranda dirigirá como entrenador interino el partido ante Nacional. pic.twitter.com/Sb6olIhnNj

En radio Sport 890, en el programa 100% Deporte, informaron que “hubo una discusión, una decisión de Ithurralde de poner el cargo a disposición, que aceptó Defensor Sporting y que dirige Gerardo Miranda el partido ante Nacional”, según señaló el conductor Roberto Moar.

Minutos después, en el mismo espacio aclararon que la información no era así.

“Desde Defensor me dicen que Ignacio Ithurralde no presentó renuncia, no habló con el presidente Ward y que a esta ahora Ithurralde sigue siendo el entrenador”, informó el periodista Alejo García.

Luego, en la mesa señalaron que la versión sobre el tema circulaba en foros de Defensor Sporting.

Minutos después, confirmaron que la información era de una “cuenta trucha” que se hacía pasar por Nico Musetti.

“Nos confirma el presidente de Defensor, Alberto Ward, que Ignacio Ithurralde no presentó renuncia. No hablaron en ningún momento del fin de semana. El rumor partió de una fake News. Sigue siendo el entrenador de @DefensorSp”, indicaron desde Sport 890.