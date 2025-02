Las tres razones que complican a Nacional para fijar cancha para enfrentar a River Plate por el Torneo Apertura

1- El Gran Parque Central se vio en pésimo estado

En el clásico que terminó 1-1 en la segunda fecha la cancha lució en muy mala forma y la directiva de Nacional decidió hacer trabajos paliativos sobre el césped de su cancha.

El encargado de la cancha, Salvador Invernizzi, renunció a su cargo el 10 de febrero, y Nacional trajo de Argentina un canchero que ya había trabajado en el club, Roberto "Tito" Antonio.

También se volvió a contratar a Adriana Araújo que fue antes la encargada del mantenimiento del césped del Gran Parque Central pero que fue desvinculada de Nacional en la presidencia de José Decurnex.

Sobre la cancha ya se están haciendo trabajos para mejorar su estado, aprovechando las dos fechas en que Nacional fue y será visitante y también que el fin de semana del 1º de marzo no habrá fútbol porque el presidente de la República, Yamandú Orsi, asumirá funciones.

El domingo 2 de marzo, Nacional jugará un amistoso en Mercedes contra la selección de Soriano en el estadio Luis Koster.

2- River Plate no quiere trocar la localía con Nacional

El domingo, en la previa del partido con Progreso, Ricardo Vairo, presidente de Nacional, dijo que Nacional estaba haciendo gestiones con la directiva de River Plate para trocar la localía.

Así, en vez de recibir a River Plate en el Parque, los tricolores le pidieron a River ser visitantes en el Parque Saroldi, escenario donde el darsenero recibirá este domingo a Peñarol por la tercera fecha (hora 21.30).

"Tenemos una muy buena relación con el presidente, tanto yo como Flavio (Perchman), porque lo conocemos del básquetbol", dijo Vairo, confiado.

El presidente de River es Jorge Cibreiro, expresidente de Goes.

Sin embargo, la dirigencia darsenera no quiso saber nada con el cambio de localía. De todas formas, este martes se reúnen para adoptar una posición formal sobre el tema y ya de paso fijar los precios de las entradas para el partido contra Peñarol.

3- El Estadio Centenario no se puede usar

Lo otro que complica a Nacional es que el miércoles 5 de marzo, cuando Racing enfrente a Wanderers por la ronda 1 de la Copa Sudamericana, el Estadio Centenario cerrará sus puertas para que el césped se ponga en forma para que el 21 de marzo esté en las mejores condiciones para el partido de Eliminatorias entre Uruguay y Argentina.

A pedido del entrenador Marcelo Bielsa, el césped tiene que estar en las mejores condiciones para cuando juegue Uruguay.

El domingo, en el partido que Montevideo City Torque le ganó 2-1 a River Plate, el estado del campo no lució en buenas condiciones.

El partido de Nacional y River Plate se debería jugar el domingo 9 de marzo, aunque la Mesa Ejecutiva no lo ha fijado aún. Es decir, que será 12 días antes de que jueguen Uruguay y Argentina.

"Vamos a esperar de 15 a 20 días a ver cómo prende la gramilla en el Parque, ver si se puede jugar ese partido y seguir el tratamiento", dijo este martes Flavio Perchman a Minuto 1 de Carve Deportiva AM1010.

El directivo afirmó que el Parque Viera y el Campus de Maldonado son estadios alternativos si el Parque no queda pronto para jugar contra River Plate.

"Vamos a pedir que nos habiliten el Estadio, que no se pueda jugar 12 días antes me parece un disparate y me parece un tiempo prudencial", afirmó Perchman.