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Mateo Peralta, figura de Danubio, está cerca de salir al exterior: Botafogo negocia con el franjeado para llevarse al jugador en enero

Tabaré Fierro, presidente de Danubio, explicó que la venta de Peralta será "residual", pero valoró que lo "atractivo" será el porcentaje del pase que quedará para el club

16 de octubre de 2026 10:18 hs
Mateo Peralta contra Agustín dos Santos en el partido entre Danubio y Nacional&nbsp;

Mateo Peralta contra Agustín dos Santos en el partido entre Danubio y Nacional 

Foto: Enzo Santos/ FocoUy

En un año más que complicado para Danubio, en puestos de descenso a falta de cinco fechas para el final de la Liga AUF Uruguaya, uno de los pocos jugadores que ha resaltado es el joven Mateo Peralta, y su buen rendimiento lo tiene cerca de emigrar a Brasil.

Según informó el presidente de Danubio, Tabaré Fierro, en una entrevista con El Espectador Deportes, Botafogo consultó por el futbolista de 20 años y hoy "es una posibilidad" que se vaya a ese club tras el final de la temporada.

"El jugador el año que viene vence su contrato. Estamos trabajando un acuerdo para que él se quede tranquilo y ordene su futuro, y se pueda ir en enero", explicó Fierro, que marcó que no esperan lograr una gran venta con el futbolista debido a que su contrato con el club culmina en dos meses.

"Es una venta residual, porque al vender el contrato el jugador tiene la posibilidad de hacer un precontrato", explicó el mandatario, que destacó que "lo económico no es lo atractivo", sino que "lo verdaderamente atractivo es el porcentaje que quedará para Danubio" de un futuro pase.

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Por otra parte, el presidente contó que Danubio recibió una oferta por Peralta a mitad de año, pero esta "implicaba que se fuera inmediatamente", por lo que la directiva decidió rechazar la oferta para "priorizar lo deportivo", ya que se trata de un jugador "muy importante" para el equipo.

Consultado sobre un posible temor de no cobrar el dinero que le oferte Botafogo, que aún no pagó a Nacional la totalidad del pase de Lucas Villalba, Fierro recordó que el franjeado vendió a Mateo Ponte a ese club, y aunque primero tuvieron "grandes problemas para cobrar", luego recibieron "todo" el dinero "vía FIFA".

Danubio viene de vender a Nicolás Azambuja, otra de sus joyas, al Athletico Paranaense de Brasil, que se comprometió a pagar US$ 1,1 millones por el 65% del pase del futbolista, y tendrá la opción de adquirir un 20% extra por 1,8 millones de dólares.

Nicolás Azambuja

Nicolás Azambuja

Los números de Mateo Peralta en Danubio

Mateo Peralta lleva siete goles y una asistencia en 33 partidos jugados con Danubio en este 2026.

Es el máximo goleador del equipo de Maroñas en la temporada, por encima de Enzo Cabrera y Sebastián Fernández, que acumulan seis tantos cada uno.

El enganche danubiano lleva 94 partidos jugados y 10 tantos con la camiseta de la curva desde que debutó en el club el 20 de febrero de 2024, con 17 años, en una victoria 1-0 contra La Luz por la Copa AUF Uruguay.

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