Los novedosos anteojos de Maximiliano Araújo, quien se sumó a la tendencia de Giorgian De Arrascaeta

El futbolista uruguayo Maximiliano Araújo , de Sporting de Portugal, se sumó a la tendencia de los novedosos anteojos que popularizó Giorgian De Arrascaeta en Flamengo de Brasil, los que se utilizan para un mejor descanso.

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Así lo dejó ver el extremo y lateral izquierdo en un reciente posteo en sus redes sociales.

En las imágenes se lo ve en el viaje de Sporting a Francia para jugar ante Lens por la Liga de Campeones, partido en el que el martes ganaron por 2-0.

Al igual que lo ha hecho De Arrascaeta, Araújo llegó al partido luciendo las gafas que irradian una luz verde.

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Los anteojos verdes

Como informó Referí, se trata de los lentes AVA Circadian, que incluyen una luz verde de aproximadamente 480 nanómetros.

Esta tecnología tiene como finalidad ayudar al cerebro a despertar por la mañana, sin la necesidad de tomar café o bebidas energéticas.

Los novedosos lentes con los que Giorgian De Arrascaeta llegó al partido de Flamengo

El sistema fue desarrollado por el ingeniero Rodrigo Santana, quien trabajó con Cristiano Ronaldo, para AVA, según informó TNT Sports Brasil.

Su objetivo es ayudar a regular el ciclo de sueño y de vigilia; y su uso está indicado para que los jugadores estén despiertos en un momento del día en el que, en teoría, se estarían preparando para dormir.

Los novedosos lentes con los que Giorgian De Arrascaeta llegó al partido de Flamengo

En el ámbito deportivo se utilizan para mejorar la concentración y el estado de alerta en la rutina diaria.

Los novedosos lentes con los que Giorgian De Arrascaeta llegó al partido de Flamengo

El precio de venta en tiendas de Brasil es de unos US$ 230.