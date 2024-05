Nacional: Diego Polenta llamó al Toti Pasman adelante de sus compañeros, ¿qué le dijo el argentino?

"No te puede llevar por delante este grupo de matones, de Polenta que tiene 40 años y no se puede mover de la panza que tiene, no te puede amedrentar a Colidio, Polenta. No te puede amedrentar, si es un gordo, lo vi en la cancha de Boca el año pasado, no puede correr el tipo" , dijo Pasman en su programa Fútbol 910 de radio La Red.

"No te pueden amedrentar estos patoteros uruguayos, y acá la fragilidad de River que si es preocupante, porque si este equipo limitado, te lleva por delante, no se que va a pasar cuando tenga que ir a la cancha de Palmeiras, cuando tenga que ir al Maracaná a jugar con Flamengo", agregó.

El partido estuvo marcado por un doble planchazo de Leandro Lozano sobre Rodrigo Aliendro que generó una trifulca donde hubo una trompada de Franco Romero sobre Paulo Díaz.

Polenta, quien entró para jugar el segundo tiempo y le dio solidez a la defensa de Nacional, habló este jueves sobre las ofensivas palabras de Pasman.

"Me llegaron y me dolieron. Pienso en mi hijo que tiene 12 años que no tiene la culpa que hablen así del padre", dijo Polenta en Derechos Exclusivos que se emite por AM 1050, Radio Uruguay.

Diego Polenta sobre Toti Pasman: "No sabía cómo pedirme disculpas"

"Lo llamé por teléfono, le dije si tenía algo personal y no sabía cómo pedirme disculpas. Me quedo con eso. Atrás del micrófono somos todos guapos y todos vamos para adelante. Lo llamé adelante de mis compañeros para que escuchen y el hombre no sabía cómo pedirme disculpas. Me dijo que la tenía con el árbitro, pero el árbitro es una cosa, Diego Polenta es otra y como persona soy otra", declaró Polenta.

"Nos cruzamos mil veces y nunca me ha dicho nada. Esto es cortito, nos iremos a cruzar de vuelta, el fútbol tiene esto. Él quería ganar que le diera una nota para pedirme disculpas, pero yo no le voy a dar una nota. A mi no me van a insultar para que les dé una nota. Me quedo con la llamada y el pedido de disculpas. Lo llamé por teléfono, pero no le voy a dar una nota porque no se la merece. Tengo hijos, mujer, padres, hermanos, soy una persona normal. De lo futbolístico me pueden decir lo que quieran, tengo respeto por los periodistas, pero cuando pasan a un grado de insulto, eso de 'matón', esto o lo otro, me molesta. Tengo a muchos compañeros de testigo", agregó Polenta.

"La falta de respeto está demás. Me pueden decir lo q quieran del tema futbolístico, pero meterse con mi cuerpo, mi forma de ser, mi forma física, me molesta. Si viene y me lo dice de frente lo valoro, le doy la mano, porque tendría el coraje de decírmelo de frente, pero desde un micrófono y al otro lado del charco no, porque ya me ha cruzado mil veces y no me ha dicho nada. La próxima vez que me lo diga de frente y ahí capaz que le doy la mano", concluyó el capitán de Nacional.