Nacional vs Peñarol, un problema para la Policía y la AUF: el clásico de fútbol playa no se juega en el estadio de Pocitos por los riesgos de seguridad

Un clásico Nacional vs Peñarol , un problema . Cada día que el deporte enfrenta a los clubes grandes de Uruguay en una competencia, sin importar la disciplina, suenan las alarmas y comienza el análisis de seguridad del espectáculo para definir si se puede desarrollar o no, y si es necesario cambiar de estadio.

En ese lugar se disputan todos los partidos de esa competencia que organiza la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Allí transcurrió todo el torneo, masculino y femenino, hasta este fin semana en el que el Ministerio del Interior y la AUF aconsejaron no jugar Nacional vs Peñarol en Pocitos .

La preocupación y la explicación del presidente de fútbol playa: el clásico cambia de localía

Kevor Kouyoumdjian, presidente de fútbol playa de AUF, informó sobre el clásico del domingo y las dificultades que tuvieron para encontrar el lugar para disputar el partido.

"El problema es el entorno exterior, no el interior. Cuando se juegan los partidos de riesgo, las parcialidades entran con lista (40 personas por club). El problema en este caso es que la seguridad de AUF y de Ministerio del Interior no nos aconsejan jugar, porque el lugar es muy grande, muy descampado y no hay cómo controlar ese espacio, explicaron. Es incontrolable. Y hoy saben muy bien ustedes cómo está el ambiente en un clásico", dijo el presidente de fútbol playa en una entrevista que brindó a La Quinta Tribuna de AUFTV.

"La comisión de la AUF aconsejó que es imposible jugar y ya tenemos antecedentes sin estar presente Nacional, porque toman nuestro deporte amateur como un campo de batalla", subrayó.

El problema que tiene el fútbol playa, un deporte que está dentro del esquema de la AUF desde hace 18 años, es que no existen instalaciones en Uruguay para realizar competencias oficiales.

Hay solo dos canchas para recibir estas competencias en todo el país, dijo, una es el estadio de playa Pocitos que cada año se arma para las competencias de la AUF y un complejo deportivo que se construyó en Solanas.

"El fútbol playa no tiene estadio propio y se instala en la Playa Pocitos, nuestro 'Estadio Centenario', donde se arriendan las estructuras, conteiner, seguridad y acondicionamiento de la cancha que tiene un costo. Allí se disputan la liga masculina y femenina y la selección se prepara para la Copa América de este mes en Iquique", agregó.

¿Quién va al fútbol playa? "La familia, los padres, los hermanos, gente que le gusta ver el deporte, pero cuando hay gente que en lugar de ir a ver el deporte va a romper tribunas, nos deprime a todos porque ese no es nuestro deporte. Estoy hace 18 años en el deporte y esto no pasa en ningún lado. Solo pasa acá", dijo Kouyoumdjian en torno a la violencia que invade su deporte con Nacional y Peñarol.

Fútbol playa Nacional.jpg @futbolplayaauf

El torneo de fútbol playa masculino lo juegan 12 equipos y el femenino, ocho.

Nacional llega al clásico luego de vencer a Rampla 4-2 y Peñarol goleó 12-2 a Huracán Buceo.

La selección de Uruguay de fútbol playa se prepara para el Sudamericano de Iquique

La selección de Uruguay que dirige Germán Parrillo entrena para el torneo que desde el 22 de febrero al 3 de marzo se disputará en Iquique (Chile).

Este torneo clasificará a tres países para el Mundial de mayo.

Uruguay enfrentará a Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia en la serie.

Clasifican los dos primeros de cada serie y en semifinales se enfrentan cruzados el primero de una con el segundo de la otra. Los dos ganadores clasifican a la final y toman los primeros dos cupos del mundial. Los perdedores jugarán por el tercer puesto y por el último cupo para el torneo de mayo.

En el marco de la preparación, la semana que viene Uruguay enfrentará a Argentina en dos partidos, martes 11 y miércoles 12 como despedida de la selección y cierre de los entrenamientos. Estos encuentros se jugarán en el estadio de Pocitos, que tiene capacidad para 250 personas.

Esta es la selección de Parrillo: