Peñarol suma un refuerzo para una zona donde Diego Aguirre tiene muchos problemas

EN EL SAROLDI Un exjugador de la selección de Uruguay fue a ver River Plate vs Peñarol en el Saroldi y sacó una particular foto

Pedro Milans no está a la altura de su año anterior y comenzó el año de suplente de Damián Suárez que no se mostró firme como para ganarse el puesto y que se lesionó y no pudo jugar contra Boston River. Ante River Plate volvió al banco de suplentes.

Javier Méndez jugó un flojísimo partido ante River Plate. Cometió un penal totalmente evitable (Mauro Estol lo estrelló en el palo) y nunca dio seguridad. Ya venía de cometer un blooper ante Boston River, junto con Milans, que le significó a Peñarol tomar un gol de Valentín Adamo y empatar ese encuentro.

Léo Coelho, que no venía jugando mal, fue un tembladeral contra River. Ya de entrada perdió su primer pelota dividida contra Inti López y sobre el final no despejó un balón largo a Faustino Barone, quiso cortinar para la salida de Martín Campaña, y todo terminó en un choque -y blooper- y gol del delantero darsenero.

Por izquierda, Maximiliano Olivera está en bajo nivel. Si bien el partido ante River no fue de sus peores (ante Boston River había jugado rematadamente mal), no da sensación de seguridad cuando lo atacan y en ofensiva no aporta absolutamente nada. Además, el domingo tuvo una violenta reacción contra Facundo De León que fue merecedora de tarjeta aunque Mathías De Armas no le mostró amarilla.

Las opciones escasean. Camilo Mayada no fue ni al banco ante River. El juvenil Nahuel Herrera es la primera opción de recambio en la zaga y Lucas Hernández entra para aportar en ataque, pero para Aguirre es suplente, salvo en ocasiones muy puntuales, como lo fue el clásico de la segunda fecha de este Apertura.

El jugador que retorna a Peñarol este lunes

Peñarol contará desde este lunes con el zaguero de la selección sub 20, Juan Rodríguez, quien el año pasado jugó cedido a préstamo en Boston River.

Rodríguez charló con Aguirre la semana pasada, tal como informó Referí, y el entrenador pidió unas horas para resolver la situación y definir el futuro del futbolista.

Como Peñarol no pudo colocarlo en el mercado europeo, algo que volverá a intentar a mediados de este 2025, el zaguero estará disponible para jugar en el aurinegro en este semestre.

Así, Aguirre gana una opción y recupera una pierna zurda luego de la salida de Martín Gianoli a Cerro Largo, algo que finalmente se concretó. Gianoli ya estuvo el sábado en Melo en el gran triunfo del arachán sobre Miramar Misiones.

Rodíguez jugó 23 de los 37 partidos la temporada pasada con Boston River, disputó un encuentro con la selección local de Uruguay ante Costa Rica y fue titular en 7 de los 9 partidos del Sudamericano sub 20 de Venezuela donde Uruguay quedó eliminado del Mundial de Chile.

Fue elegido la revelación del Campeonato Uruguayo 2024 en la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí.

Peñarol entrenará desde este lunes por la tarde, en la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves, al viernes y el plantel descansará el fin de semana donde no habrá fútbol porque el sábado 1º de marzo asume el mando el nuevo presidente de la República, Yamandú Orsi.

El próximo rival de Peñarol será Racing que el viernes logró su primer triunfo de la temporada, a expensas de Montevideo City Torque.