Peñarol vs Nacional: día, hora y dónde ver el clásico de fútbol femenino por el Campeonato Uruguayo

Por la serie campeonato también se enfrentan City Torque vs Defensor Sporting este sábado 7 a las 20 horas en el estadio Charrúa (televisado por AUF TV), y Wanderers vs Liverpool, el domingo a las 15:30 en el Complejo Devoto.

Peñarol vs Nacional: todos los detalles del clásico de fútbol femenino que se juega este fin de semana

MUNDIAL SUB 20 DE COLOMBIA

MUNDIAL SUB 20 DE COLOMBIA ¿Cómo funciona el sistema alternativo al VAR que está en uso en el Mundial sub 20 femenino y cómo lo aplicó la uruguaya Anahí Fernández?

Mientras que por la serie permanencia juegan Racing vs Fénix este sábado a las 15 horas en el Complejo Rentistas; Boston River vs Danubio el domingo a las 17 horas en el Complejo Boston River, y Canadian vs San Jacinto Keguay el domingo a las 18:30 en el estadio Julio César Abbadie.

Tabla de posiciones

Peñarol lidera la tabla por el título con 9 puntos, seguido de Nacional con 4 y un partido menos por la suspension de su encuentro de la fecha 3 con Wanderers por la situacion con Juan Izquierdo.