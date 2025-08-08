Por dónde ver los Juegos Panamericanos Junior que comienzan este sábado en Asunción y donde Uruguay tendrá una delegación histórica

La segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior comenzarán este sábado 9 de agosto a la hora 19.00 en Asunción y Uruguay estará representado por una delegación de 121 deportistas que competirán en 21 disciplinas.
Los abanderados de Uruguay serán la skateboarder Julieta González y el nadador Diego Aranda.
De la delegación uruguaya, 67 deportistas son mujeres y 54 hombres, en un hecho sin precedentes para el deporte uruguayo en eventos multideportivos.
¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior en Uruguay?
La transmisión para Uruguay comenzará el domingo 10 de agosto.
- El evento se verá por Canal 5 en televisión abierta. Los lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 17.30 a 18.30 horas. Los fines de semana de 17 a 19 horas
- En TCC, Nuevo Siglo y Montecable, los Juegos Panamericanos Junior se verán de la hora 10 a las 18
- Fuera de Montevideo, en Equital y CUTA, el certamen será transmitido desde la hora 10 a las 18
- En streaming, todo el certamen en todos sus horarios y con varias opciones para ver distintos deportes, podrá seguirse por PanamSportsChannel.org
