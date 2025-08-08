Dólar
El Observador / Fútbol / ASUNCIÓN 2025

Por dónde ver los Juegos Panamericanos Junior que comienzan este sábado en Asunción y donde Uruguay tendrá una delegación histórica

Mirá las opciones para ver los Juegos Panamericanos Junior de Asunción en Uruguay por televisión abierta, cable y streaming

8 de agosto 2025 - 15:46hs
Angelina Solari, nadadora uruguaya

Angelina Solari, nadadora uruguaya

La segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior comenzarán este sábado 9 de agosto a la hora 19.00 en Asunción y Uruguay estará representado por una delegación de 121 deportistas que competirán en 21 disciplinas.

Los abanderados de Uruguay serán la skateboarder Julieta González y el nadador Diego Aranda.

De la delegación uruguaya, 67 deportistas son mujeres y 54 hombres, en un hecho sin precedentes para el deporte uruguayo en eventos multideportivos.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior en Uruguay?

La transmisión para Uruguay comenzará el domingo 10 de agosto.

Angelina Solari
NATACIÓN

Angelina Solari: 22 récords nacionales en dos años, obsesión por el perfeccionamiento y el objetivo de ser protagonista en los Juegos Panamericanos Junior en natación

Yamandú Orsi con la delegación
ASUNCIÓN 2025

Uruguay a los Juegos Panamericanos Junior de Asunción: más mujeres que hombres y los abanderados son Julieta González y Diego Aranda

  • El evento se verá por Canal 5 en televisión abierta. Los lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 17.30 a 18.30 horas. Los fines de semana de 17 a 19 horas
  • En TCC, Nuevo Siglo y Montecable, los Juegos Panamericanos Junior se verán de la hora 10 a las 18
  • Fuera de Montevideo, en Equital y CUTA, el certamen será transmitido desde la hora 10 a las 18
  • En streaming, todo el certamen en todos sus horarios y con varias opciones para ver distintos deportes, podrá seguirse por PanamSportsChannel.org

Mirá en esta nota la composición de la delegación de Uruguay.

En la primera edición del evento, en Cali 2021, Uruguay ganó 14 medallas, ocho de oro, tres de plata y tres de bronce. Mirá en esta nota quiénes fueron los deportistas que se subieron entonces al podio.

Temas:

Juegos Panamericanos Junior Asunción dónde ver

