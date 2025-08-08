Por dónde ver los Juegos Panamericanos Junior que comienzan este sábado en Asunción y donde Uruguay tendrá una delegación histórica

La segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior comenzarán este sábado 9 de agosto a la hora 19.00 en Asunción y Uruguay estará representado por una delegación de 121 deportistas que competirán en 21 disciplinas.

Los abanderados de Uruguay serán la skateboarder Julieta González y el nadador Diego Aranda .

De la delegación uruguaya, 67 deportistas son mujeres y 54 hombres, en un hecho sin precedentes para el deporte uruguayo en eventos multideportivos.

La transmisión para Uruguay comenzará el domingo 10 de agosto.

NATACIÓN Angelina Solari: 22 récords nacionales en dos años, obsesión por el perfeccionamiento y el objetivo de ser protagonista en los Juegos Panamericanos Junior en natación

El evento se verá por Canal 5 en televisión abierta. Los lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 17.30 a 18.30 horas. Los fines de semana de 17 a 19 horas

En TCC, Nuevo Siglo y Montecable, los Juegos Panamericanos Junior se verán de la hora 10 a las 18

Fuera de Montevideo, en Equital y CUTA, el certamen será transmitido desde la hora 10 a las 18

En streaming, todo el certamen en todos sus horarios y con varias opciones para ver distintos deportes, podrá seguirse por PanamSportsChannel.org

Mirá en esta nota la composición de la delegación de Uruguay.

En la primera edición del evento, en Cali 2021, Uruguay ganó 14 medallas, ocho de oro, tres de plata y tres de bronce. Mirá en esta nota quiénes fueron los deportistas que se subieron entonces al podio.