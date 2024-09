"Por el bien de Peñarol": el pedido de Jorge Barrera a Ignacio Ruglio y Evaristo González tras el fuerte cruce en Río de Janeiro

Evaristo-González-DB_02.webp Evaristo González Diego Battiste

“Lo voy a ir a compartir con mi hijo, que por suerte yo le pago la entrada y le pago el pasaje, todo, por las dudas, no me gusta que mi hijo vaya de garrón a todos lados”, agregó.

Su mensaje pareció una indirecta para Ruglio, quien últimamente ha viajado con su hijo a los partidos de Peñarol y lo hizo nuevamente en Río de Janeiro.

Ruglio señaló este miércoles que habló personalmente con Evaristo en una charla caliente

“Se me fue un poco la moto con Evaristo (González), lo único que me molesta es cuando hablan de mis hijos”, dijo a Sport 890.

“Cuando hablan de temas familiares, que no se tienen que hablar, se me va lo diplomático”, señaló. “No se lo dije de muy buena manera”, expresó, señalando que “todavía no” está arreglado el tema con González, pero espera que en un tiempo “bajarán las aguas”.

Ignacio Ruglio Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol Foto: Leonardo Carreño.

Este jueves, Evaristo también habló del tema. "Me extraña que Ruglio hable de escaramuzas privadas. No es momento", señaló a Sport 890.

"Si hay algo que ni me preocupan son las discusiones. Las discusiones acaloradas están bien. Lo difícil después son las interpretaciones. Yo no tengo ningún rencor. No tengo problema en sacarme una foto con Ruglio y Barrera", expreso, según la cuenta de X de dicha emisora.

En medio de ese clima, Barrera, que viajó invitado por Ruglio a Río de Janeiro, al igual que el expresidente mirasol Juan Pedro Damiani, intentó calmar las aguas entre ambos directivos “por el bien de Peñarol”.