¿Qué falta para que Christian Ebere se vaya de Nacional al fútbol de Corea?

Pero en la cancha, Eberé no ha mostrado lo que se esperaba de él, o no ha tenido los minutos suficientes para hacerlo.

De los últimos 10 partidos de Nacional suma apenas 51 minutos. En mayo, Ebere escribió en sus redes debido a la poca actividad que tenía: “ En tiempos difíciles a algunos no les importa, pero yo sigo luchando ”.

¿Qué falta para el pase de Christian Eberé a Corea?

En los últimos días surgió un interés del fútbol de Corea del Sur para su fichaje y la negociación está a cargo de Roberto "Chiqui" García, gerente de Plaza Colonia.

"Es real la propuesta de Corea por Ebere. Nos pusimos de acuerdo en los términos con Nacional que tiene un 30%, es un préstamo de seis meses con opción a compra. El jugador dio el visto bueno pero faltan los documentos", dijo García en Sport 890.

"Todo lo que se habló fue muy lindo pero si no llegan los documentos para firmar no podemos avanzar. La opción de compra es de US$ 1,4 millones y con Nacional somos socios económicos", agregó.

García dijo que "hace dos semanas viene este seguimiento y se dilata. Me tiene nervioso por el jugador y espero que no pase más de mañana o fin de semana la determinación".