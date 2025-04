¿Quiénes son los mejores entrenadores para dirigir a Nacional? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

En la nómina mencionó a Martín Lasarte, quien acaba de ser cesado por los tricolores, y a Leo Ramos, ex DT de Peñarol.

“Determinar quiénes son los mejores entrenadores uruguayos para dirigir a Nacional de Uruguay implica considerar factores como éxitos previos con el club, experiencia en competiciones nacionales e internacionales, estilo de juego y disponibilidad reciente. A continuación, te presento algunos candidatos destacados basados en su trayectoria y potencial para liderar a Nacional, uno de los clubes más grandes del fútbol uruguayo:

1.Juan Ramón Carrasco:

Por qué destaca: Carrasco es un ícono del fútbol uruguayo, conocido por su estilo ofensivo "Tiqui-tiqui". Dirigió a Nacional en la temporada 2010-11, llevándolo al título del Campeonato Uruguayo con un fútbol vistoso y efectivo. Su historial incluye éxito en el club y una conexión emocional con la hinchada tricolor.

Fortalezas: Experiencia probada en Nacional, capacidad para imponer un juego atractivo y resultados en el fútbol local.

Consideración: Aunque ha estado sin dirigir desde 2021 (Fénix), su nombre sigue resonando entre los hinchas y podría ser una opción si busca un regreso.

2.Martín Lasarte:

Por qué destaca: Actualmente (hasta abril de 2025) es el entrenador de Nacional, lo que lo convierte en una figura relevante. Ha tenido éxito en otros contextos, como el ascenso y consolidación de la Real Sociedad en España, y títulos con Nacional en Uruguay (Campeonato Uruguayo 2005-06).

Fortalezas: Conocimiento actual del plantel y la institución, además de experiencia internacional.

Consideración: Su desempeño en 2025 dependerá de los resultados en la Liga AUF y la Copa Libertadores; si no logra títulos, podría ser cuestionado.

3.Gustavo Munúa:

Por qué destaca: Exjugador de Nacional y entrenador con experiencia en el club (2015-16), donde dejó una impresión positiva. Ha dirigido en España (Levante, Cartagena) y en Argentina (Unión), mostrando versatilidad y un enfoque táctico moderno.

Fortalezas: Conexión con Nacional como exfutbolista y una carrera ascendente como técnico.

Consideración: Está libre tras dejar Unión en 2023, lo que lo hace una opción viable si Nacional busca un cambio.

4.Leonardo Ramos:

Por qué destaca: Ganó el Campeonato Uruguayo con Peñarol en 2023, demostrando capacidad para manejar equipos grandes y competir en instancias decisivas. Su promedio de puntos y goles como técnico es notable, y tiene experiencia en Copa Libertadores.

Fortalezas: Éxito reciente en Uruguay y manejo de presión en clubes de élite.

Consideración: Su pasado con Peñarol, el eterno rival, podría generar resistencia entre algunos hinchas de Nacional, pero su calidad técnica es indiscutible.

5.Álvaro Gutiérrez:

Por qué destaca: Campeón con Nacional en 2014-15 y 2019 (interinato), Gutiérrez tiene un historial exitoso con el club. También llevó al equipo a buenos desempeños en Libertadores, como los octavos de final en 2023.

Fortalezas: Conoce la institución, tiene títulos con Nacional y un enfoque pragmático.

Consideración: Tras su salida de Nacional en 2023, ha estado sin equipo, lo que lo hace candidato si el club busca un regreso.

Reflexión final: El "mejor" entrenador dependerá de lo que Nacional priorice en abril de 2025: continuidad (Lasarte), conexión histórica y títulos (Carrasco o Gutiérrez), experiencia reciente en Uruguay (Ramos) o un perfil emergente con pasado tricolor (Munúa). Históricamente, técnicos con vínculo al club y éxito en el Campeonato Uruguayo, como Carrasco y Gutiérrez, suelen ser bien recibidos por la hinchada. Sin embargo, Ramos podría aportar frescura y resultados inmediatos, si se supera la rivalidad con Peñarol. ¿Qué opinas de estos nombres o qué estilo de técnico prefieres para Nacional?”.

Ante la consulta por entrenadores no uruguayos, la respuesta de Grok dio más nombres, aunque algunos datos no estuvieron actualizados (*):

“Ahora que la pregunta se amplía a los mejores entrenadores de fútbol en general (no solo uruguayos) para dirigir a Nacional de Uruguay, podemos considerar tanto técnicos locales como extranjeros con trayectorias destacadas que podrían adaptarse al club. Nacional, como institución grande, requiere entrenadores con capacidad para manejar presión, competir en la Copa Libertadores y ganar títulos locales. Aquí va una lista de candidatos sobresalientes, basada en su experiencia, éxito y potencial para liderar al Bolso:

Entrenadores Uruguayos

Juan Ramón Carrasco

Perfil: Ícono uruguayo, campeón con Nacional en 2010-11 con un estilo ofensivo.

Por qué: Conexión histórica con el club y fútbol atractivo.

Limitación: Sin actividad reciente (último equipo: Fénix, 2021).

Álvaro Gutiérrez

Perfil: Exitoso con Nacional (títulos en 2014-15 y 2019), pragmático y conocedor del club.

Por qué: Historial ganador y experiencia en Libertadores.

Limitación: Actualmente sin equipo desde 2023.

Martín Lasarte

Perfil: Actual técnico de Nacional (hasta abril 2025) (*fue cesado este domingo), con títulos previos en el club (2005-06).

Por qué: Continuidad y experiencia internacional (Real Sociedad, Universidad de Chile).

Limitación: Depende de sus resultados en 2025.

Entrenadores Extranjeros

Marcelo Gallardo (Argentina)

Perfil: Uno de los mejores técnicos sudamericanos de la última década, multicampeón con River Plate (incluyendo la Libertadores 2018) y actualmente en Al-Ittihad (Arabia Saudita) (*hoy es DT de River Plate nuevamente).

Por qué: Capacidad para transformar equipos, éxito en competiciones grandes y estilo ofensivo que encajaría con la identidad de Nacional.

Limitación: Su disponibilidad dependería de su situación contractual en 2025, y su caché económico es alto.

Jorge Fossati (Perú/Uruguay)

Perfil: Uruguayo de nacimiento, actualmente dirige a la selección peruana (*terminó su vínculo y no tiene equipo). Ganó la Libertadores 2006 con Liga de Quito y tiene experiencia en Peñarol (2020).

Por qué: Conocimiento del fútbol uruguayo y éxito internacional.

Limitación: Compromiso con Perú podría dificultar su llegada (*terminó su vínculo y no tiene equipo).

Ricardo Gareca (Argentina)

Perfil: Exitoso con Perú (clasificación al Mundial 2018) y Vélez Sarsfield, conocido por su liderazgo y juego equilibrado. Actualmente sin club tras dejar Vélez en 2023 (*hoy es DT de la selección de Chile).

Por qué: Experiencia en manejar presión y competir a alto nivel, ideal para Libertadores.

Limitación: Nunca dirigió en Uruguay, lo que podría requerir adaptación.

Guillermo Almada (Uruguay/México)

Perfil: Uruguayo con gran éxito en México (Pachuca, campeón 2022 y finalista de CONCACAF), conocido por un fútbol dinámico.

Por qué: Trayectoria ascendente y estilo que podría potenciar a Nacional en el plano internacional.

Doha (Qatar), 14/12/2024.- Head coach Guillermo Almada of CF Pachuca celebrates with the FIFA Challenger Cup trophy after winning their match agaubst Al Ahly FC, part of the FIFA Intercontinental Cup 2024 in Doha, Qatar, 14 December 2024. (Catar) EFE/EPA/

Guillermo Almada con el FIFA Challenger Cup que ganó Pachuca al derrotar a Al Ahly FC en la Copa Intercontinental 2024

EFE