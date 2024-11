"Rampla Juniors sería el polo deportivo más importante del oeste de Montevideo": lo que dijo Ignacio Alonso sobre el inversor que se acerca al "picapiedra" y las SADs

El inversor del que habla Alonso es Foster Gillett, un magnate estadounidense que ha incursionado en el deporte, siguiendo los pasos de su padre, con una experiencia más conocida al frente de Liverpool de Inglaterra, entre 2007 y 2010, la que fue calificada como “un fracaso” por medios británicos como la BBC.

Medios argentinos señalan que el vínculo de Gillett con Estudiantes de La Plata englobaría una operación de US$ 150 millones para potenciar el fútbol y otras disciplinas, en un acuerdo por más de 15 años.

“En Rampla, que ojalá que se puede dar, nos puede abrir las puertas al futuro”, dijo Alonso. “Hoy en el club tenemos dificultades para la diaria y se logra sostener en base al esfuerzo de socios que no tienen espalda para sostener un presupuesto que es el más bajo de Primera división”.

20241020 Hinchas, hinchada de Rampla. Rampla Juniors, Nacional, Torneo Clausura, Campeonato Uruguayo. (43).jpg Foto: Inés Guimaraens

“Primero, el club lo necesita. Segundo, tiene una oportunidad gigante de acceder a un inversor que fue dueño de Liverpool Football Club, que está en estos emprendimientos deportivos, y que haría crecer todas las estructuras, porque también tiene un lado de infraestructura en el estadio y a nivel juvenil”, sostuvo Alonso.

Para el presidente de AUF, en caso de llegar el inversor, “Rampla pasaría a ser, con todo respeto, en el oeste de Montevideo uno de los polos deportivos más fuertes”.

“Porque a partir de los que es la obra del club social, que se hizo con una SAD que tiene un contrato por 30 años y a la sede la cambió completamente; más la apuesta de esta SAD para la gestión del fútbol con las inversiones que se harían; más que el club quedaría saneado, en esas tres patas Rampla se convertiría en el polo deportivo más importante del oeste de Montevideo, sin dudas”, explicó.

“Hay muchos inversores viniendo a Uruguay”

Alonso también habló de la llegada de inversores al fútbol uruguayo para desarrollar SAD. “Por suerte hay muchos grupos inversores que están viniendo a Uruguay y eso le da la posibilidad a los clubes de elegir el camino que entiendan que es el mejor para su futuro”, señaló.

20240707 Rampla Juniors gol a Nacional en el Gran Parque Central, Torneo Intermedio 2024. Foto: @CampeonatoAUF Rampla Juniors Foto: @CampeonatoAUF

Además, dio su punto de vista sobre las SAD. “En nuestra opinión, cuando hay grupos inversores serios, que aportan capital, que aportan a la búsqueda de recursos a través de la formación de futbolistas, que es en definitiva a lo que apuestan ellos, hay futuro para nuestro fútbol. ¿Por qué? Porque complementa el aprovechamiento de los derechos de televisión y le da estabilidad económica y financiera a nuestra actividad y nos permite escalar, ir hacia arriba en las posibilidades”.

Como ejemplo, el presidente de la AUF señaló “lo que le está pasando a Brasil”. “¿Por qué Brasil es una potencia y una de las ligas más importantes del mundo? Porque ha permitido la entrada de capitales, además de los propios capitales brasileños que son muy fuertes, dentro del fútbol”.

“Hoy hay una realidad. Los equipos brasileños son los últimos seis campeones de Copa Libertadores. Han desplazado a loa argentinos. La final que se va a jugar en Buenos Aires es entre dos brasileños que son dos SAD que están en este camino de globalización del fútbol", destacó Alonso.

"Capaz que a mí, que me crié en otro fútbol, no me gusta, pero no puedo negar que es la realidad. Y eso lo tenemos que permitir y promover también para crecer en nuestro país. Y eso lo estamos haciendo hace tiempo y por suerte hay muchos grupos inversores”, comentó.