"Recontra preocupados": lo que dijo Diego Aguirre sobre las lesiones de Juan Rodríguez y Barbas, la roja a Jaime Báez y las críticas a Maxi Olivera

Consultado por si era un desgarro, dijo: “No lo sé porque no lo puedo saber. Aunque sea un desgarro pequeño, no es algo tan significativo (…) En definitiva tampoco tengo el diagnóstico hasta que no haya un estudio. No es que le quito importancia, pero si va a ser unos días y lo deja afuera de este partido. Confirmado (que no jugará ante Olimpia), por más que sea un tema menor le va a llevar unos días”.

20240625 Peñarol, Nacional, clásico sub 17, Germán Barbas, gol. Foto: Foto: @FormativasCAP Germán Barbas Foto: @FormativasCAP

Con respecto a lo del volante Germán Barbas, señaló que esa lesión preocupa más.

“Lo de Barbas sí que nos tiene a todos recontra preocupados porque puede ser algo importante, igual hay que esperar el estudio. Pero todo indica que va a ser una lesión de ligamentos cruzados”, adelantó.

La roja a Jaime Báez

Diego Aguirre también se refirió a la tarjeta roja que recibió Jaime Báez en el partido ante Wanderers.

“Creo que con una amarilla estaba bien”, dijo. “Porque está clarísimo que él no quiere ir. El recoge la pierna para que no haya una situación de falta”, señaló.

Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/Jaime Baéz.

Además, el DT comentó que le preguntó al delantero cuántas veces lo habían expulsado y que en ocho años en Italia lo expulsaron una vez por doble amarilla. “Para mí las dos expulsiones que tuvo pueden dar para opinión porque no tiene intensión de agredir al rival, pero son situaciones de juego”.

Las críticas a Maxi Olivera

Aguirre también fue consultado por las críticas de algunos hinchas a Maxi Olivera, el lateral izquierdo y capitán aurinegro, y si estás eran injustas.

20250223 Maximiliano Olivera, Diego Aguirre. River Plate Peñarol Torneo Apertura 2025. Foto Inés Guimaraens Diego Aguirre Foto: Inés Guimaraens

“Creo que Maxi es un jugador muy valioso, nuestro capitán, ha demostrado una adhesión al club tremenda y hemos compartido momentos muy lindos con él. Ha sido aplaudido y reconocido por momentos. Creo que es injusto que haya críticas para los futbolistas de parte de la gente. Pero bueno, tampoco hay que darle demasiada trascendencia, son momentos, y seguro que si Maxi hace un buen partido lo van a aplaudir. Y así con todos. Me parece un poco injusto, pero Maxi está bien, entrena notable y es muy querido por el grupo”.

¿Qué pasa con David Terans?

Diego Aguirre también explicó por qué no jugó David Terans el sábado y cómo se encuentra. “Él está mucho mejor. Había hecho un buen partido ante Miramar y yo quería darle minutos en este partido, pero a los 5 minutos cuando nos echan a Báez nos trastocó un poco la posibilidad de variantes y no le pude dar minutos”, señaló.

Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/David Terans Foto: Leonardo Carreño

“Pero él está mucho mejor, es un jugador muy valioso que le ha costado o ha pagado por su inactividad, pero creo que tiene mucho para dar y ojalá que podamos encontrar su mejor versión. Pero él está mucho mejor que cuando llegó”.