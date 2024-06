Ruben Bentancourt habló de Recoba en Nacional y por qué sería "mejor" si no sigue Leonardo Fernández en Peñarol

Siguiendo con ese encuentro ante Boston River, el artillero tricolor explicó que el plantel sabía "que era un partido determinante porque terminaba un torneo y queríamos ganar por el Chino, por nosotros y porque queríamos descontar puntos; no queríamos que se fuera más lejos Peñarol".

Ruben Bentancourt Ruben Bentancourt celebra su gol para Nacional Leonardo Carreño

"Me ha tocado ir al banco y no entrar y soy muy profesional. Si no me toca, juega (Gonzalo) Carneiro o (Federico= Santander; soy consciente que Carneiro ha hecho un gran campeonato, ha sido figura y nos ha salvado muchas veces. Lo que destaco del cuerpo técnico es que son muy sinceros, te dicen tal cosa y de frente, y eso cuando se puede charlar uno lo toma de la mejor manera; el Chino Recoba lo ha manejado bien al grupo".

A su vez, habló del traspié ante Libertad de Paraguay en el último juego del grupo de la Copa Libertadores y del próximo Mundial de Clubes 2025.

"El partido con Libertad nos dejó mal , nos chocaron los dos goles", explicó.

A su vez, indicó: "Cuando llegué a Nacional, uno de los objetivos era el Mundial de Clubes 2025, pero era lejano y cada vez se fue acercando más. Estaría bueno dejar al club clasificado aunque algunos de nosotros no estemos cuando se juegue".

Lo que dijo Ruben Bentancourt de Leonardo Fernández

El delantero de Nacional también fue consultado del momento que atraviesa Leonardo Fernández en Peñarol, quien descolló en su primer semestre con la casaca mirasol.

20240528 Leonardo Fernández es figura de este Peñarol Leonardo Fernández es figura de este Peñarol Foto: Leonardo Carreño

"Vamos a ser claros, lo de Leo Fernández no se habla en el vestuario de Nacional, pero si no sigue en Peñarol, mejor", sostuvo.

Y añadió: "Es una gran figura para ellos, ha hecho muchos goles. Es un gran jugador y a Peñarol le ha hecho muy bien, así que si no sigue mejor. Hay muchos partidos que los destraba con los tiros libres y la pelota parada".