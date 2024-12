¿Se queda? Lo último que dijo Flavio Perchman sobre Martín Lasarte, tras caerse otros dos candidatos a DT de Nacional

NACIONAL Javier Gomensoro sobre Flavio Perchman: de "es una persona espectacular" a "en Aguada armaba y desarmaba, pero no deja de ser un club de barrio, Nacional es un club grande"

Ante la pregunta de si el entrenador se definía este miércoles, dijo: “Calculo que sí”.

Se bajó Jadson Viera

Finalmente se supo que en las últimas horas Jadson Viera ratificó su continuidad en Boston River, por lo que no regresará en este momento a Nacional.

Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño

“Yo lo de Bava ya lo tenía hecho y siempre hablé de Jadson como un activo de futuro”, aclaró Perchman.

Ante esa situación, sigue vigente la opción de Lasrate, quien finaliza su contrato a fin de año.

Lo que dijo Flavio Perchman sobre Martín Lasarte

“Martín está terminando el contrato”, recordó Perchman, quien ante la consulta de si no corría como DT para 2025 respondió: “No digo que no corre”.

Consultado por si él estaba enojado con el entrenador tras lo que pasó en la campaña electoral, dijo: “Yo no”. “Él tiene derecho a haber estado enojado conmigo”, agregó.

Martín Lasarte

El directivo comentó que, según él, el DT hizo un “chiquito” de política en la campaña a favor del oficialismo.

También señaló que con Lasarte es “amigo, amigo, durante 23 años”.

Perchman repasó lo que ocurrió en la campaña electoral y que molestó al entrenador.

“Creo que a él le dolió más… En una charla abierta (en la campaña electoral), la gente te va preguntando y yo siempre decía lo mismo: ‘si llegamos a la final del Clausura, Lasarte va a ser el técnico el año que viene’. Lo dije en casi todas las charlas”.

En ese sentido, en otra charla, tras el empate ante Danubio que complicó las opciones de definir el Clausura, señaló: “Tenían un crédito que lo perdieron en el partido con Danubio”. Ese fragmento de la charla fue filmado y se subió a las redes, lo que generó malestar en el DT y el plantel.

Además, al entrenador le molestó una nota radial en la que Perchman habló sobre la continuidad o no de jugadores del plantel. “Martín me dice, ‘bo Flavio, te acordás que te había pedido que no hablaras de los jugadores’. ‘Si la verdad que la cagué, tuve mal y te pido disculpas’”, fue su respuesta.

Marcelo Tulbovitz, Martín Lasarte Foto: Leonardo Carreño

Esa entrevista también molestó al capitán de Nacional Diego Polenta, quien a través de Antonio Palma le hizo llegar su opinión.

“Martín estuvo un poco molesto pero no estuvo recaliente cuando me llamó. Me llamó medio tocado, lo que lo jodió fue lo otro”, dijo, en referencia a cómo habían molestado a los jugadores sus dichos en medio de la definición del Clausura.

Consultado sobre por qué no ha vuelto a hablar con Lasarte, dijo: “Lo llamé, no me atendió. Le mando un mensaje y luego le mando otro”.

A lo que en el estudio le comentaron que el DT lo tenía bloqueado. “Si estoy bloqueado, estoy bloqueado”.

“En algún momento estoy seguro que vamos a recomponer”, dijo Perchman.

20241217 Flavio Perchman y Ricardo Vairo Cambio de mando en la comisión directiva de Nacional. Foto. Leonardo Carreño (7).jpeg Flavio Perchman y Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

Cuando le preguntaron qué pasaría si Lasarte quiere seguir, señaló: “Si él acepta quedar, hay una parte de la regla del juego que él sabe que voy a estar en la parte deportiva. Él va a aceptar eso. Y yo voy a recontra aceptar si se elije a él como técnico”.

"Con Martín van a hablar, van a haber dos o tres dirigentes que van a hablar. Yo no voy a hablar porque no tiene sentido que vaya a hablar sin primero arreglar mi tema con él. Yo sé que Martín ya tiene una disposición para solucionar lo nuestro. No está bueno que yo vaya a tener una charla deportiva cuando todavía no arreglamos el tema personal. Es un tema de orden", señaló Perchman, quien comentó: "Nos están acuciando los tiempos".

El vice indicó que el aspecto económico no será un factor que incida en la decisión.

También calificó como "buen cuerpo técnico" al de Lasarte y estimó que creía que este miércoles se definirá el asunto.

"Me parece mucho más importante que vaya Ricardo (Vairo) a conocerlo a Lasarte, que no lo conoce, que vaya yo que lo conozco hace 22 años. O Alex Saúl que lo conoce más de costado u otro compañero que va a ir. Yo a Martín lo conozco de memoria", dijo.

Perchman también señaló que de cara al futuro maneja la posibilidad de postularse para presidente de Nacional. "Si hacemos una buena gestión en estos tres años, lo más probable es que en la elección que viene vaya de presidente".