Segunda División: Cerrito sorprendió con el fichaje de Diego Rolán, que vuelve al fútbol luego de dos años

Diego Rolan con la camiseta de Peñarol, su último club LEONARDO CARREÑO

Cerrito se perfila como uno de los clubes a observar en la próxima edición de la Segunda División Profesional, con alrededor de 20 nuevas contrataciones que intentarán buscar el ascenso a la Liga AUF Uruguaya. La última de sus altas es la de Diego Rolán, el exfutbolista de la selección uruguaya que volverá al fútbol tras dos años.

Rolán jugó su último partido oficial el 7 de junio de 2023, con la camiseta de Peñarol, club al que llegó como un fichaje de renombre pero en el que solo pudo jugar ocho partidos en un semestre debido a recurrentes lesiones. En aquella ocasión el carbonero perdió 3-0 con Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana.

Tras salir del mirasol, el delantero se radicó en España, donde estudió dirección deportiva. A principios de 2024 intentó volver a jugar en el Atlético Marbella de la Primera Andaluza, pero tras algunos meses entrenando dejó el club sin debutar de forma oficial.

Cerrito será el tercer club uruguayo en el que jugará Rolán, que debutó en Defensor Sporting en 2011 y estuvo en el violeta hasta 2013, cuando inició un periplo de diez años en el exterior, durante el que también jugó 25 partidos y anotó cuatro goles con la selección uruguaya.

@wb_artegrafico pic.twitter.com/vTYuTA4IT4 — Club Sportivo Cerrito Ok (@SportivoCerrito) January 21, 2026







#



@wb_artegrafico pic.twitter.com/vTYuTA4IT4 — Club Sportivo Cerrito Ok (@SportivoCerrito) January 21, 2026 Jugó cuatro temporadas en el Girondins de Bordeaux francés, en España pasó por el Deportivo La Coruña, Málaga y Leganés, y también jugó en el Pyramids de Egipto y el Juárez de México, desde donde llegó a Peñarol. Este año será dirigido por Damián Enriquez, que cuenta con un plantel a nuevo para encarar la temporada 2026. Entre la veintena de altas, acompañan a Rolán nombres como Rodrigo Viega, Bruno Betancor y Owen Falconis.