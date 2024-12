Tatiana Villaverde y su increíble historia de amor por Nacional, ahora busca romper más moldes y derribar tabúes desde la vicepresidencia de Decurnex

20241126 Entrevista a Tatiana Villaverde, candidata a vicepresidenta de Nacional. Foto: Inés Guimaraens

Es comerciante, tiene un local de indumentaria deportiva y uno de estética automotriz y a sus 36 años tiene grabado a fuego el amor que sus padres le transmitieron por Nacional y un lugar especial en la tribuna Delgado, al que fue siempre y sigue yendo con ellos y, ahora, con su hija.

“Tengo una familia 100% futbolera y de Nacional, tanto que la salida de todos los fines de semana para mi padre cuando niño ir al Estadio, en aquel momento, a ver a Nacional, y por la parte de mi madre mis tíos jugaban al fútbol de salón en el club, y todos eran hinchas. Además, mis padres se conocieron por Nacional en un grupo de amigos en común, a través el fútbol de salón, y sus primeras salidas fueron ir a ver a Nacional, una tradición que mantuvieron siempre”, explica a Referí.

Estudió en Arnold Gessel en el colegio, el liceo en Gabriela Mistral, Arqueología en la Facultad de Humanidades, que no terminó, y la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica. Además, este mes culminó un posgrado en comunicación política.

¿En qué momento empezaste a ser consciente de que te habías transformado en hincha de Nacional?

No tengo un momento porque nació conmigo. Para mí era lo normal, y ahora me pasa con mi hija. Mi hija piensa que no existe otra cosa que ser de Nacional. ¿Sabías que yo empecé a ir a la cancha con 15 días a un partido con Wanderers por la Liguilla? Por eso no tengo un momento en el que dije, ‘soy hincha de Nacional’. Lo que me ocurrió cuando empecé a crecer fue me daba cuenta que llamaba la atención que fuera tan hincha de Nacional o que fuera siempre a la cancha y que me identificaban con ‘la que era de Nacional’”.

¿Cómo esa hincha de tribuna se transformó en dirigente? ¿En qué momento y por qué?

Fue un proceso largo. Me empecé vinculando con actividades de la hinchada, organizando recibimientos en los clásicos o en los partidos de Copa Libertadores. Luego, con los viajes al exterior. Tengo más de 40 viajes a ver a Nacional a distintas partes de América. Voy al lugar que juega Nacional, salvo algunas excepciones, como cuando me casé, que me fui de luna de miel y me perdí tres partidos. Tampoco pude ir al clásico que se jugó en España hace 20 años porque era chica, ni al de Estados Unidos porque acababa de ser madre.

¿Cuál fue el viaje más increíble de todos los que hiciste con Nacional?

Todos tienen muchos condimentos. Los que ganás son espectaculares, y los otros muy sufridos. Lo más loco fue ir dos veces a Bolivia en ómnibus, en uno de ellos pusimos 52 horas de ida y 48 de vuelta… ¡estuvimos 100 horas arriba del ómnibus! En el primero fui con mi esposo, y al segundo ya no me acompañó y me fui con mi primo. Siempre en ómnibus, a Santiago de Chile, Asunción, a Río y San Pablo en Brasil, a Bolivia, a Argentina. A otros lugares más lejanos fui en avión.

¿Cuándo contás esto qué te dicen?

Esta personal está mal (se ríe). Está bueno, la gente lo ve como que tenés que haber sufrido, con dos días y pico arriba un ómnibus sin bajarte, durmiendo ahí. Sin embargo, la realidad es que a mí me encanta compartir con gente de Nacional, me encanta estar hablando de Nacional. Además, me encanta viajar y es un combo perfecto: Nacional más conocer nuevos lugares, otras culturas, otras comidas, otro fútbol, otros estadios. Lo disfruto un montón.

¿Y cómo empezás a fusionar a esa hincha con la dirigente?

Estoy aprendiendo a tratar de dejar lo pasional... Cuando tenés que tomar decisiones tenés que dejar la pasión de lado y apuntar a la acción.

¿Hasta dónde va la pasión? ¿Nacional te cambia el humor?

Sí. Mi humor lo maneja Nacional, no hay duda. Si Nacional está bien y todo el resto de mi vida está medio mal, la llevo. Pero si Nacional está mal, por más que todo lo otro esté bien, falta algo. En el rol de dirigente de formativas durante seis años, luego a cargo de los deportes anexos y entrar en directiva, hoy ya casi 16 años después, sabés que tenés que pensar desde otro lugar. Y creo que hice un proceso largo que me permitió ir aprendiendo a separar un poco la parte más emocional y a tomar decisiones que a veces no te gustan, te duelen cuando debés cesar un entrenador al que le tomaste cariño, pero tenés que poner lo racional por sobre lo pasional y creo que lo aprendí a hacer muy bien.

¿Ibas a la facultad con la camiseta de Nacional?

Tanto no, pero andaba todo el día vestida con la ropa de Nacional. En mi casa la tengo puesta siempre. Y en la escuela, en una época complicada (por el quinquenio de Peñarol en 1993-1997), debajo de la túnica iba la camiseta de Nacional. Y en esos cinco años fuimos los que vendimos más entradas lo que confirma que somos la hinchada más fiel.

El momento más emocionante fue ver a Luis Suárez de regreso en Nacional en 2022 y en desde tu lugar dentro de la comisión directiva.

Fue muy especial.

¿Lloraste?

Sí, pero lloro poco, aunque las pocas veces que ocurre es por Nacional. En esos partidos de Copa increíbles, en algún clásico emotivo como el de los goles del Chino Recoba. También recuerdo que tenía 12 años cuando surgió decano.com, que a mi generación la marcó, porque era una referencia para leer y conocer la historia, y me pasó de emocionarme cuando conocías más y más del pasado del club.

"La tesis de comunicación fue sobre Nacional. Terminé la carrera y ya estaba muy vinculada al club. En ese momento no estaba encarando nada con otras cosas, estaba mucho tiempo en la sede todos los días de la semana, y después que fui madre me pareció que estaba bueno darle el mensaje a mi hija que hay que terminar lo que empezás. Y encaré la tesis que hice sobre un proyecto de murales en el Parque Central. Ttenía que ver con el paseo del Parque por un lado y comenzar a contar nuestra historia de una manera artística por otro. Ese proyecto de murales de la tesis se hizo realidad. Salvé con sote".

¿Por qué aceptás el desafío de ser vicepresidente de Nacional por la lista de Decurnex?

Primero porque le he dedicado mi vida a Nacional, y segundo, como hincha y como socia que soy, porque es lo máximo a lo que podés aspirar. En este proceso largo que tengo ya de dirigente de nueve años me parece que lo máximo que podés hacer es estar sentada en la mesa de directiva y tomar decisiones en función de lo que vos creés que es lo mejor para el club. También acepté el desafío porque confío en José Decurnex más que en nadie en este club. Es un líder impresionante, un directivo al que le tengo tremenda admiración, me parece que está despegado totalmente y obviamente que para mí, que me invite a participar con él en la formula, es un orgullo tremendo. Le tengo toda la confianza y si el confía en mí es porque entiende que puedo hacerlo.