Un excampeón de América con Uruguay defendió a Marcelo Bielsa, pidió calma sobre el momento de la selección y criticó a Luis Suárez

En referencia al momento que vive la selección en el terreno deportivo, en donde lleva cuatro partidos sin convertir goles y siete sin ganar , dijo: " Son bajones normales . Se critica de una manera en la que parece que se hubiera perdido todo, cuando hace unos partidos se hablaba de la maravilla que era Uruguay . El equipo sufrió algunas bajas y no todos están al mismo nivel. Además, el jugador no es un robot , es un ser humano que por momentos tiene bajones normales, por todo lo que se juega. Estas cosas pasan".

Luis Suárez vs Marcelo Bielsa: hay algo que no encaja en esta fractura expuesta en la selección de Uruguay

En una entrevista que brindó a Sport 890, Alzamendi también explicó que "hubo partidos en los que Uruguay jugó mal, estamos en momentos en los que el técnico se equivoca, pero si ante Ecuador Uruguay hacía tres goles estaríamos hablando maravillas de la selección".

Consultado sobre las denuncias de Suárez respecto a las diferencias que tiene el plantel de Uruguay con Bielsa, manifestó: "No lo conozco (a Suárez) como persona. Entiendo que tomó una decisión que para él fue correcta. Para mí no, por lo que viví en el fútbol y lo que significa la declaración de un jugador de mucha importancia sobre un grupo y la tranquilidad y la interna de una selección. Él es grande. Sabe la decisión que tomó. Muchos podemos opinar, en mi caso yo no lo hubiera hecho, pero no soy Suárez. Las consecuencias se ven a lo largo del camino quién estuvo bien y quien mal".

-ine0816-copia-jpg..webp Daiana Vásquez por Carlos Vásquez, Alberto Santelli, Rodolfo Rodríguez, Carlos Martirena por Víctor Rabuñal, Walter Olivera, Arsenio Luzardo, Pablo Francescoli retiró el de su hermano Enzo, Antonio Alzamendi, Eliseo Rivero, Wilmar Cabrera, Alfredo de los Santos, Carlos Aguilera, Eduardo Acevedo y Julio Acuña Inés Guimaraens

Dijo que en estas situaciones, lo hubiera hablado "dentro del grupo". Y agregó: "Como lo hice en su momento, de encerrarnos en grupos de jugadores y decirnos las cosas y en los momentos difíciles hablar. Nunca en caliente y siempre pensando".

También recordó una historia en primera persona. "A mí me tocó hablar con un entrenador, porque el grupo no estaba de acuerdo con él. En su momento el entrenador siguió con la de él. Llegó el momento en que el presidente nos llamó, nos escucharon y decidieron que el entrenador no siguiera. Esas cosas se hablan para adentro".

Entiende el exfutbolista de Uruguay que la selección "es lo más lindo que hay, te muestra, te hacer ser reconocido en el mundo".

También Alzamendi consideró un aprendizaje para los jóvenes lo que sucedió con Suárez y destacó la actitud de Josema Giménez, el actual capitán de la selección, a quien considera "un líder nato" por la forma en que abordó el tema luego de las declaraciones del Pistolero.

Josema respaldó al entrenador y manifestó que debían abordar el tema hacia adentro del grupo.