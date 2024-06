Un hincha de Cerro le pegó de atrás a un periodista de 65 años en una zona de vestuarios liberada a parciales

Los encargados de seguridad de la puerta, pertenecientes a la empresa Golani, no se lo permitían mientras dejaban entrar y salir a hinchas de Cerro. Los hinchas no tienen permiso para acceder a la zona de vestuarios como sí lo tienen los periodistas.

En determinado momento, se generó una discusión entre un hincha de Cerro y los trabajadores de la prensa.

Ferreira intercambió duras palabras con este hincha que insultó soezmente a otro periodista que estaba filmando su violenta conducta.

Después de un largo tiempo, los trabajadores de la empresa Golani habilitaron el ingreso a la prensa.

Ferreira fue en procura de la palabra de los protagonistas del gran triunfo de Cerro cuando en determinado momento, el hincha con el que había discutido en la puerta lo atacó por sorpresa, de atrás, y le dio una trompada en el rostro provocándole una herida y la rotura de sus anteojos.

Ferreira tiene 65 años.

El Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay condenó la agresión

Este lunes, el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay emitió un comunicado condenando el hecho:

"No podemos permanecer indiferentes ante los hechos de violencia y las agresiones que reciben los trabajadores de los medios, los que sumados a otros que suceden, en otros eventos del fútbol profesional, nos ha llevado a una situación cercana al colapso.

Seguimos asistiendo a que se reiteren, en forma casi habitual, hechos de violencia provocados por quienes creen que un resultado deportivo, favorable y positivo, además, obtenido en buena ley, les permite empañar las contiendas deportivas. Reaccionan agrediendo a los trabajadores de los medios, que, instalados en la zona del vestuario del Club ganador, intentan y desean visibilizar a los actores, genuinos protagonistas del éxito deportivo, para que reciban el reconocimiento a su labor.

Luego del juego del Club A. Cerro frente a Nacional en el Estadio Luis Franzini, los colegas de las emisoras y medios que deseaban entrevistar a los integrantes del plantel del Club fueron insultados y posteriormente, cuando la empresa de seguridad contratada, que impidió el acceso de prensa y después se retiró sin preservar el orden en la zona -, pudo acceder al vestuario de Cerro, el colega Álvaro Ferreira de Radio Cristal 1470AM recibió de atrás, de manera cobarde e infame, un golpe de puño en su humanidad.

Por fortuna no sufrió lesiones y hay imágenes que permiten identificar al agresor.

El Consejo Directivo, ante los sucesos, DECLARA:

1) Repudiar la cobarde agresión recibida por el colega Álvaro Ferreira de parte de un parcial del Club A. Cerro, ya identificado.

2) Radicar la denuncia correspondiente en el área de Seguridad en el Deporte de la Jefatura de Policía de Montevideo, para que siga su curso ante la Fiscalía correspondiente.

3) Denunciar los hechos ante la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol y solicitar la necesidad que el periodismo deportivo y los medios puedan ejercer con espacios acordes en los escenarios deportivos, el ejercicio profesional de la función y revisar los procedimientos y protocolos que lleva adelante la empresa de seguridad contratada. El acceso de parciales sin control ocasiona conflictos y dificultades al ejercicio de la tarea periodística.

4) Reiterar nuestra colaboración permanente y firme a las autoridades competentes y las organizadoras de los espectáculos deportivos".

En declaraciones a 100% Deporte que se emite por Sport 890, Ferreira reveló que cuando lo golpearon fue ingresado a la zona de vestuarios de Cerro, pero que luego fue sacado del mismo rápidamente.

"Cuando estaba ahí, la guardia de seguridad de prensa me preguntó si era periodista y cuando les dije que sí me dijeron que no podía estar adentro del vestuario y me sacaron sin importarles si el agresor estaba afuera y si volvía a agredirme", contó.

Periodistas Deportivos Unidos denunciaron a la empresa Golani