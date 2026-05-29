¿Por qué se calienta el cargador del celular y cómo solucionarlo?

Que el cargador del celular aumente su temperatura mientras está conectado es algo habitual. Sin embargo, cuando el calor es excesivo, el adaptador quema al tocarlo o incluso emite olor extraño, puede indicar un problema que afecte tanto al teléfono como a la seguridad del usuario.

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Los especialistas explican que el cargador convierte la corriente alterna del enchufe en corriente continua para alimentar la batería del celular. Durante ese proceso, una parte de la energía se pierde en forma de calor, algo conocido como "efecto Joule".

¿Por qué se calienta el cargador del celular?

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Uno de los motivos principales es el uso de cargadores genéricos o de baja calidad . Estos accesorios suelen tener componentes menos eficientes y generan más temperatura durante la carga.

También influye el estado del cable. Si está doblado, pelado o con conexiones flojas, puede provocar fallas eléctricas y un aumento del calor.

image ¿Por qué se calienta el cargador del celular?

Otro factor habitual es la ventilación. Cargar el celular sobre una cama, sillón, almohada o manta impide que el calor se disipe correctamente y puede elevar la temperatura del cargador y del teléfono.

La carga rápida también puede aumentar la temperatura, especialmente en ambientes calurosos o cuando el usuario utiliza aplicaciones exigentes mientras el celular está enchufado.

¿Cómo evitar que el cargador del celular se caliente?

Para reducir el sobrecalentamiento, los expertos recomiendan usar siempre cargadores originales o certificados por el fabricante del celular. Esto garantiza una conversión de energía más segura y estable.

Además, es importante adoptar cinco pautas preventivas:

Cargar el teléfono en superficies lisas y ventiladas.

Evitar la exposición directa al sol o a altas temperaturas.

Revisar periódicamente el estado del cable y del adaptador.

Desconectar el cargador si presenta olor a quemado o calor excesivo.

No cubrir el teléfono mientras carga.

Otra recomendación es evitar dejar el celular conectado toda la noche de manera frecuente, sobre todo si se usan cargadores viejos o no originales.

¿Cuándo hay que cambiar el cargador del celular?

image ¿Por qué se calienta el cargador del celular?

Si el cargador se recalienta incluso sin estar conectado al celular, hace ruidos, tiene manchas oscuras o el cable está dañado, lo mejor es reemplazarlo de inmediato. Continuar utilizándolo puede acortar la vida útil de la batería e incluso generar riesgos eléctricos.