VIDEO | Así es el MSC Preziosa, el lujoso crucero que arribó a Punta del Este

Con 4000 tripulantes a bordo, cuenta con cinco piletas, 19 bares y salones y media decena de restaurantes.

23 de enero 2026 - 14:53hs
CRUCERO PUNTA DEL ESTE

El crucero MSC Preziosa, de bandera panameña, arribó el jueves al puerto de Punta del Este. Con 4000 tripulantes a bordo, cuenta con cinco piletas, 19 bares y salones y media decena de restaurantes, que lo posicionan como uno de los más lujosos del mundo.

Definido como "una revolución en los cruceros modernos", el barco ofrece el máximo confort, servicios y alta tecnología para una navegación respetuosa con el medio ambiente. Se trata de la decimotercera adquisición de la flota de MSC Cruceros y el cuarto de la familia Fantasia, según reseña el sitio oficial de la compañía.

"De los 4000 tripulantes, 1200 son de Italia y otros países europeos, y el resto mayoritariamente provenientes de Brasil", indicó el comandante del MSC Preziosa Francesco Iacono en conferencia de prensa.

¿Cómo es el lujoso crucero MSC Preziosa que arribó a Punta del Este?

image
Crucero MSC Preziosa

Crucero MSC Preziosa

El crucero MSC Preziosa dispone de 1751 cabinas, 19 bares y media decena de restaurantes. También cinco piscinas, un simulador de Fórmula 1, cine 4D, spa y gimnasio.

Además, cuenta con uno de los toboganes acuáticos más largos del mar, un teatro de grandes dimensiones con capacidad para miles de personas, un shopping, biblioteca, sala de exposiciones, guardería y lavandería.

Este jueves 22 fue visitado por la subsecretaria de Turismo Ana Caram, el alcalde del Municipio de Punta del Este Javier Carballal y el jefe de Policía de Maldonado Víctor Trezza, entre otras autoridades.

image
Crucero MSC Preziosa

Crucero MSC Preziosa

Con su año de construcción que data de 2012, el MSC Preziosa tiene la capacidad de alcanzar una velocidad de navegación de 237 nudos.

