Llamado laboral de Ministerio de Vivienda para administrativo con sueldo de 70 mil pesos: estos son los requisitos

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) abrió un llamado público para cubrir 24 puestos de administrativo en Montevideo y otros departamentos del país. La convocatoria, gestionada a través del portal oficial Uruguay Concursa , ofrece una remuneración mensual de 70.017 pesos nominales y requiere únicamente contar con bachillerato completo.

Esta oportunidad laboral se enmarca en la Ley N° 19.122, por lo que los puestos están dirigidos a personas afrodescendientes que cumplan con las condiciones establecidas. El régimen de contratación inicial es bajo la modalidad de provisoriato por un período de 12 meses, con la posibilidad de designación definitiva tras una evaluación de desempeño.