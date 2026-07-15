El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) abrió un llamado público para cubrir 24 puestos de administrativo en Montevideo y otros departamentos del país. La convocatoria, gestionada a través del portal oficial Uruguay Concursa, ofrece una remuneración mensual de 70.017 pesos nominales y requiere únicamente contar con bachillerato completo.
Llamado laboral de Ministerio de Vivienda para administrativo con sueldo de 70 mil pesos: estos son los requisitos
Los puestos están dirigidos a personas afrodescendientes que cumplan con las condiciones establecidas