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Llamado laboral de Ministerio de Vivienda para administrativo con sueldo de 70 mil pesos: estos son los requisitos

Los puestos están dirigidos a personas afrodescendientes que cumplan con las condiciones establecidas

15 de julio de 2026 11:28 hs
Edificios Ministerio de Vivienda
Joaquín Ormando

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) abrió un llamado público para cubrir 24 puestos de administrativo en Montevideo y otros departamentos del país. La convocatoria, gestionada a través del portal oficial Uruguay Concursa, ofrece una remuneración mensual de 70.017 pesos nominales y requiere únicamente contar con bachillerato completo.

Esta oportunidad laboral se enmarca en la Ley N° 19.122, por lo que los puestos están dirigidos a personas afrodescendientes que cumplan con las condiciones establecidas. El régimen de contratación inicial es bajo la modalidad de provisoriato por un período de 12 meses, con la posibilidad de designación definitiva tras una evaluación de desempeño.

Requisitos Excluyentes

  • Tener bachillerato completo de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).
  • Estar inscripto al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 19.122 para personas afrodescendientes.
  • Completar y firmar el Formulario de Declaración Jurada de afrodescendencia, el cual debe adjuntarse cuando el tribunal del concurso lo indique.
  • Cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la función pública, incluyendo cédula de identidad vigente y credencial cívica.

Condiciones del cargo

  • Remuneración: El sueldo total asciende a 70.017 pesos nominales mensuales a valores de enero de 2026, compuesto por un sueldo base de 41.122,83 pesos y una compensación de 28.894,17 pesos.
  • Carga horaria: 40 horas semanales efectivas de labor.
  • Distribución de vacantes: Se distribuyen en 14 puestos para la Dirección Nacional de Vivienda, 9 puestos para la Dirección General de Secretaría y 1 puesto para la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.
  • Lugar de desempeño: El cargo se desarrollará principalmente en el departamento de Montevideo, aunque también existen vacantes para Durazno, Rivera, Salto, Paysandú, Río Negro y Colonia.
  • Disponibilidad: Se requiere disponibilidad para viajar a otros departamentos y fijar domicilio en la localidad de desempeño del cargo, dentro de un radio de hasta 50 kilómetros.

Plazos y cómo postularse.

  • Período de inscripción: El plazo para postularse comenzó el lunes 13 de julio de 2026 y se extenderá hasta el martes 4 de agosto de 2026.
  • Proceso de postulación: Los interesados deben realizar el trámite de forma digital ingresando al portal oficial de Uruguay Concursa.
  • Documentación requerida: Al momento de la inscripción, es necesario contar con el currículum registrado en la plataforma y adjuntar la documentación probatoria de los requisitos excluyentes cuando el tribunal lo determine.

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