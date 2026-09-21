Escándalo en la Nascar de Estados Unidos: dos pilotos se fueron terminaron a las piñas tras un violento choque en la pista; mirá el video

La tensión en el automovilismo estadounidense cruzó todos los límites en el circuito de Bristol Motor Speedway. Lo que debía ser una jornada vibrante de la categoría Nascar de Estados Unidos terminó en un bochornoso espectáculo cuando dos pilotos terminaron a las piñas en la zona de boxes luego de un toque a alta velocidad.

El incidente tuvo lugar en los tramos finales de la competencia. Ryan Blaney, al mando de su auto azul, peleaba palmo a palmo en los primeros puestos cuando un adelantamiento sumamente agresivo por parte de Carson Hocevar, con su coche amarillo, provocó el contacto.

El impacto envió a Ryan Blaney de lleno contra el muro exterior, dejándolo fuera de carrera y relegándolo de un casi seguro top 3 al puesto 33.

Por su parte, Carson Hocevar logró mantenerse en pista y cruzó la meta en la tercera colocación.

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Sin embargo, la verdadera batalla comenzó tras la bandera a cuadros. Furioso por la maniobra, Blaney fue a buscar a su rival a la zona de boxes y lo tomó del traje.

Hocevar no dudó en responder y le propinó dos golpes de puño en la cara, lo que desató un tumulto entre mecánicos e integrantes de ambos equipos que intentaron separarlos sin éxito inmediato.

"Es la primera vez que le pego a alguien", confesó un sorprendido Hocevar tras el altercado, mientras la organización de Nascar analiza los videos para evaluar posibles sanciones disciplinarias.