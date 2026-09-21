Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Motor / AUTOMOVILISMO

Escándalo en la Nascar de Estados Unidos: dos pilotos se fueron terminaron a las piñas tras un violento choque en la pista; mirá el video

La principal categoría estadounidense de automovilismo tuvo un capítulo más digno del boxeo que de este deporte

21 de septiembre de 2026 17:24 hs

La tensión en el automovilismo estadounidense cruzó todos los límites en el circuito de Bristol Motor Speedway. Lo que debía ser una jornada vibrante de la categoría Nascar de Estados Unidos terminó en un bochornoso espectáculo cuando dos pilotos terminaron a las piñas en la zona de boxes luego de un toque a alta velocidad.

El incidente tuvo lugar en los tramos finales de la competencia. Ryan Blaney, al mando de su auto azul, peleaba palmo a palmo en los primeros puestos cuando un adelantamiento sumamente agresivo por parte de Carson Hocevar, con su coche amarillo, provocó el contacto.

Cómo terminó todo en Nascar

El impacto envió a Ryan Blaney de lleno contra el muro exterior, dejándolo fuera de carrera y relegándolo de un casi seguro top 3 al puesto 33.

Por su parte, Carson Hocevar logró mantenerse en pista y cruzó la meta en la tercera colocación.

Murió Milton "Tornillo" Viera, quien defendió a Nacional, Peñarol, Boca Juniors y a la selección uruguaya en el Mundial de Inglaterra 1966

Dramático momento en los Juegos Odesur: el uruguayo Santiago Cardozo iba por el oro, sufrió un duro nocaut y fue hospitalizado de urgencia; mirá el video

Sin embargo, la verdadera batalla comenzó tras la bandera a cuadros. Furioso por la maniobra, Blaney fue a buscar a su rival a la zona de boxes y lo tomó del traje.

Hocevar no dudó en responder y le propinó dos golpes de puño en la cara, lo que desató un tumulto entre mecánicos e integrantes de ambos equipos que intentaron separarlos sin éxito inmediato.

"Es la primera vez que le pego a alguien", confesó un sorprendido Hocevar tras el altercado, mientras la organización de Nascar analiza los videos para evaluar posibles sanciones disciplinarias.

Las más leídas

La decisión que por primera vez tomaron Luis Suárez y Lionel Messi con el DT de Deportivo LSM, su equipo en la Divisional C de Uruguay

Daniel Carreño tras el triunfo de Nacional con tres goles en 4 minutos: del "trato de sacarme los cucos" al "Maxi Gómez es el mejor del fútbol uruguayo"

Murió Milton "Tornillo" Viera, quien defendió a Nacional, Peñarol, Boca Juniors y a la selección uruguaya en el Mundial de Inglaterra 1966

Con abrazos y sonrisas, Diego Forlán recibió a los primeros convocados de la selección uruguaya para los amistosos que comienzan esta semana en Japón

Temas

Nascar escándalo automovilismo Estados Unidos

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos