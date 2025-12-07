Lando Norris consiguió su primer título en la Fórmula 1, pese a la tremenda remontada de Max Verstappen, quien ganó a su vez el Gran Premio de Abu Dabi

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, este domingo, donde ganó el holandés Max Verstappen.

El piloto de Red Bull necesitaba ganar en Abu Dabi y que Norris no acabase en el podio, pero el piloto británico de 26 años controló la carrera para terminar tercero, por detrás de su compañero australiano Oscar Piastri, cuyas chances de ganar el Mundial desaparecieron por el rendimiento de Verstappen.

"Me siento fenomenal. Ahora sé un poco lo que sentía Max. Quiero felicitar a los dos, a Max y Oscar por esta larga temporada. Lo he disfrutado", declaró Norris antes de subir al podio.

"Ha sido un largo viaje con McLaren, casi nueve años, por lo que me siento muy orgulloso de poder devolverles algo", añadió.

Pese a no llevarse el Mundial, el tetracampeón del mundo ha protagonizado una magnífica temporada, siendo el único piloto en poder rivalizar con los McLaren y pese a estar a 104 puntos del liderato tras las primeras 15 carreras, terminó el Mundial a solo dos unidades de Norris (423 a 421).

Salida limpia

Oscar Piastri finalizó el campeonato en tercera posición, con 410 puntos.

La salida fue limpia y los tres aspirantes a la corona mantuvieron las posiciones de la parrilla, con Vertappen primero, seguido por Norris y Piastri, quien optó por una estrategia diferente a sus rivales al salir con neumáticos duros.

Solo George Russell (Mercedes), que partía cuarto y se vio superado por Charles Leclerc (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Antes de terminar el primer giro, Norris sucumbió a la presión de su compañero Piastri y se vio relegado a la tercera posición, suficiente para ser campeón, pero sin colchón de seguridad, ya que de acabar fuera del podio y con Verstappen ganando la carrera, el título era para el neerlandés.

Max Verstappen paró y cedió la primera plaza a Piastri.

En la mitad de la carrera, Piastri era líder (sin parar), seguido de Verstappen y Norris a menos de 20 segundos, insuficiente para mantener la primera plaza porque el neerlandés iba mucho más rápido y le adelantó en la vuelta 41.

El australiano, con el neumático muy desgastado, entró al fin en boxes y al menos pudo conservar la segunda plaza, gracias a que Norris hizo una segunda parada para afrontar la parte final de la carrera con las gomas blandas y cubrirse con respecto de Leclerc, cuarto.

Salvo accidente, la suerte del Mundial estaba echada y la carrera terminó con la victoria de Verstappen y el campeonato para Norris.

Leclerc, Russell, Alonso, Ocon, Hamilton, Stroll y Bearman completaron el Top 10, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto y el español Carlos Sainz acabaron 12º y 13º respectivamente, y el argentino Franco Colapinto, 20º y último.