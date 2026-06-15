A qué hora juega hoy Uruguay vs Arabia Saudita, debut en el Mundial 2026, y dónde verlo en vivo

La selección uruguaya juega hoy lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, encuentro que marca el debut de la Celeste en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El partido correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 se disputa este lunes. La selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, buscará sumar sus primeros tres puntos en una serie que también comparte con las selecciones de España y Cabo Verde.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Uruguay. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium (denominado Miami Stadium por la FIFA durante el torneo), ubicado en la ciudad de Miami Gardens, Florida, ante una gran expectativa de los aficionados celestes.

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a la Copa del Mundo, los derechos de transmisión en territorio uruguayo están distribuidos en las siguientes plataformas y canales:

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Televisión abierta: Canal 5 transmitirá el encuentro en vivo para todo el país.

Televisión por cable y satelital: DSports (DirecTV).

Streaming: El partido se podrá ver de forma gratuita a través de Antel TV (sin consumo de datos para usuarios de la red móvil o fija de la compañía). Además, estará disponible en las plataformas de pago Disney+, DGO y Paramount+.

¿Cómo llegan los equipos y posibles alineaciones?

Uruguay llega a este debut mundialista tras una intensa preparación en el Complejo Celeste y en Playa del Carmen, México. El equipo sufrió un leve contratiempo logístico con su vuelo chárter hacia Miami debido a problemas de documentación, pero la delegación ya se encuentra instalada a la espera del debut. Para este encuentro, Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo no estarán a la orden debido a que continúan en recuperación por lesiones.

La probable alineación de Uruguay perfila a Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña en la defensa; Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte en el mediocampo; y Federico Valverde, Federico Viñas, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez en el ataque.

Por su parte, Arabia Saudita, dirigida por el griego Georgios Donis, llega tras una serie de amistosos de preparación que incluyeron una victoria ante Puerto Rico, un empate con Senegal y una derrota frente a Ecuador.

Historial reciente entre Uruguay y Arabia Saudita

Este será el cuarto enfrentamiento histórico entre ambas selecciones y el segundo en el marco de una Copa del Mundo. El antecedente mundialista más reciente favorece a la Celeste: en la fase de grupos de Rusia 2018, Uruguay venció a Arabia Saudita por 1 a 0 con un gol de Luis Suárez. Anteriormente, disputaron dos amistosos, con un empate 1-1 en 2014 y una victoria saudí por 3-2 en el año 2002.