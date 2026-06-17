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Copa Mundial FIFA 2026 | Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Grupo J, hora y cómo verlo EN VIVO

Después de debutar con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, el equipo de Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la clasificación a la siguiente ronda.

17 de junio de 2026 7:49 hs
EFE

EFE

Los tres goles del encuentro que se llevó a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas los hizo la actual estrella del Inter Miami CF; uno en la primera mitad y los otros dos en el complemento. El rosarino de 38 años alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

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"Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ellos tienen muy buenos jugadores, muy dinámicos, intensos. Si dejábamos la pelota nos podían generar pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota. Tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido, quizás no como lo hicimos siempre a través de la posesión", repasó Messi en diálogo con la prensa.

Copa Mundial FIFA 2026 | Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Grupo J, hora y cómo verlo EN VIVO

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Argentina v Austria | Copa Mundial de la FIFA 2026

Argentina v Austria | Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección argentina ya tiene la mira puesta en su segundo compromiso de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. Después de debutar con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, el equipo de Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la clasificación a la siguiente ronda.

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Cuándo juega Argentina vs. Austria

Grupo J

El próximo partido de la Albiceleste será ante Austria el lunes 22 de junio, por la segunda fecha del Grupo J. El encuentro se disputará en el estadio de Dallas, Texas, Estados Unidos.

Austria llega al duelo tras vencer por 3-1 a Jordania en su estreno mundialista, por lo que el enfrentamiento puede resultar clave para definir el liderazgo del grupo.

Argentina vs. Austria, por el Grupo J del Mundial FIFA 2026: hora y cómo verlo EN VIVO

  • Argentina vs Austria (Grupo J)
  • Hora: 14:00 (hora Uruguay)
  • Sede: Dallas
  • EN VIVO: Canal 5, Disney y Dsports

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