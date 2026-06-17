La Selección argentina goleó 3-0 a Argelia en su debut en la Copa del Mundo FIFA 2026. Con una actuación estelar de Lionel Messi, la Albiceleste se impuso a su rival africano y sumó sus primeros 3 puntos.

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Los tres goles del encuentro que se llevó a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas los hizo la actual estrella del Inter Miami CF; uno en la primera mitad y los otros dos en el complemento. El rosarino de 38 años alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

image Selección Argentina (@Argentina) "Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ellos tienen muy buenos jugadores, muy dinámicos, intensos. Si dejábamos la pelota nos podían generar pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota. Tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido, quizás no como lo hicimos siempre a través de la posesión", repasó Messi en diálogo con la prensa.

Copa Mundial FIFA 2026 | Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Grupo J, hora y cómo verlo EN VIVO image Argentina v Austria | Copa Mundial de la FIFA 2026 La Selección argentina ya tiene la mira puesta en su segundo compromiso de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. Después de debutar con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, el equipo de Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la clasificación a la siguiente ronda.