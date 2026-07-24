De la Fuente, DT de España, consideró "intolerable" las "agresiones" y "provocaciones" de jugadores argentinos tras la final del Mundial 2026

El futbolista argentino Leandro Paredes protagonizó un bochornoso incidente después del cierre de la final. Getty Images

El seleccionador español, Luis de la Fuente, proclamado campeón del mundo el domingo pasado tras ganar 1-0 a Argentina en la final, calificó de "intolerable" el comportamiento de varios jugadores de la albiceleste tras el partido.

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Algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico de Argentina, entre ellos el defensa del Atlético de Madrid Nahuel Molina y el exjugador del PSG Leandro Paredes, se encararon con jugadores españoles cuando empezaban a celebrar la segunda estrella.

Luis de la Fuente reemplazó en 2022 al exseleccionador Luis Enrique después de la debacle en Qatar. Catherine Ivill - AMA/Getty Images "En el momento de esos acontecimientos yo no me di cuenta. Todavía estaba celebrando con otra gente, abrazando a compañeros, no me di cuenta, fue una cosa muy rápida", dijo De la Fuente en una entrevista con la televisión pública española en la tarde del jueves.

"Pero, en cualquier caso eso es intolerable, inadmisible, eso no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión futbolística que yo he alabado durante todos los días previos y sigo haciéndolo, que son grandes futbolistas, que tienen un grandísimo entrenador, que seguro que lo esté y lo haya pasado exactamente igual de mal que nosotros al ver esas reacciones", añadió.