Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / ESPAÑA

De la Fuente, DT de España, consideró "intolerable" las "agresiones" y "provocaciones" de jugadores argentinos tras la final del Mundial 2026

De la Fuente subrayó el comportamiento ejemplar de sus jugadores que "mantuvieron las formas"

24 de julio de 2026 7:53 hs
El futbolista argentino Leandro Paredes protagonizó un bochornoso incidente después del cierre de la final.
El futbolista argentino Leandro Paredes protagonizó un bochornoso incidente después del cierre de la final. Getty Images

El seleccionador español, Luis de la Fuente, proclamado campeón del mundo el domingo pasado tras ganar 1-0 a Argentina en la final, calificó de "intolerable" el comportamiento de varios jugadores de la albiceleste tras el partido.

Algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico de Argentina, entre ellos el defensa del Atlético de Madrid Nahuel Molina y el exjugador del PSG Leandro Paredes, se encararon con jugadores españoles cuando empezaban a celebrar la segunda estrella.

Luis de la Fuente reemplazó en 2022 al exseleccionador Luis Enrique después de la debacle en Qatar.
Luis de la Fuente reemplazó en 2022 al exseleccionador Luis Enrique después de la debacle en Qatar.

"En el momento de esos acontecimientos yo no me di cuenta. Todavía estaba celebrando con otra gente, abrazando a compañeros, no me di cuenta, fue una cosa muy rápida", dijo De la Fuente en una entrevista con la televisión pública española en la tarde del jueves.

"Pero, en cualquier caso eso es intolerable, inadmisible, eso no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión futbolística que yo he alabado durante todos los días previos y sigo haciéndolo, que son grandes futbolistas, que tienen un grandísimo entrenador, que seguro que lo esté y lo haya pasado exactamente igual de mal que nosotros al ver esas reacciones", añadió.

El puñetazo de Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni, a Dani Olmo, tras el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

"Estoy arrepentido": Roberto Ayala lamentó su agresión a Dani Olmo tras la final del Mundial 2026 y dijo que "se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina"

Leandro Paredes agrede a Gavi

Leandro Paredes agrede a Gavi

De la Fuente subrayó el comportamiento ejemplar de sus jugadores ante estas "agresiones" y "provocaciones" ante las que "mantuvieron las formas".

La agresión de Roberto Fabián Ayala, asistente de Scaloni, a Dani Olmo

La FIFA ha abierto una investigación sobre estos incidentes ocurridos tras la final del Mundial por si pudieran haberse producido infracciones del Código Disciplinario del organismo rector del fútbol mundial.

AFP

Las más leídas

Darwin Núñez busca reencauzar su carrera a lo grande, en Barcelona, y su agente Jorge Mendes llegó a la ciudad para negociarlo

El barbero uruguayo que le cortó el pelo a Lamine Yamal, peinó a Marc Cucurella y a otros campeones de España a lo largo del Mundial 2026

El jugador al que Diego Aguirre le dijo que no sigue en Peñarol y que era uno de los salarios más altos del plantel

La emotiva despedida de Ignacio Sosa a su amigo Bruno Betancor, con el que jugó en el baby fútbol y en Peñarol: "Te voy a llevar siempre en mi corazón"

Temas

De la Fuente España Argentina

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos