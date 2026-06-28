El récord histórico que tenía el Maestro Óscar Tabárez y que fue superado en este Mundial 2026

La historia de la Copa del Mundo sumó una página dorada en su apartado de estadísticas y leyendas del banco y más precisamente, de los entrenadores. En el marco de los encuentros de eliminación directa del Mundial 2026, el experimentado director técnico Hugo Broos alcanzó este domingo un récord sin precedentes al convertirse oficialmente en el entrenador más veterano de todos los tiempos en dirigir un partido de "mata-mata" en la máxima cita del fútbol global y superar así al Maestro Óscar Tabárez .

A sus 74 años, el técnico belga-sudafricano, inscribe su nombre en lo más alto del libro de registros al dirigir al combinado de Sudáfrica ante Canadá en el partido que se jugó en Los Angeles y que abrió los dieciseisavos de final.

Con este logro, Hugo Broos deja atrás una marca sumamente icónica que pertenecía a uno de los grandes símbolos del fútbol uruguayo, sudamericano y mundial: Óscar Tabárez.

El exconductor de la selección uruguaya ostentaba el récord absoluto desde el Mundial de Rusia 2018, cuando lideró a la selección de Uruguay en el exigente cruce de los cuartos de final ante Francia, contando en aquel entonces con 71 años.

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La vigencia de Broos rompe una barrera cronológica y pone de manifiesto que la sabiduría y la gestión táctica no entienden de edades.

Hugo Broos, técnico de Sudáfrica, charla con Wilton Sampaio y su equipo arbitral Foto: Yuri Cortez/AFP

Evocar el récord que hoy es superado obliga a repasar la inmensa huella que el Maestro Tabárez estampó en la historia de los Mundiales. El técnico uruguayo construyó un legado casi inigualable al frente de la celeste, registrando participaciones mundialistas en tres décadas distintas: desde su primera experiencia en Italia 1990, pasando por la inolvidable gesta de Sudáfrica 2010 con las semifinales, el torneo de Brasil 2014, hasta cerrar su ciclo en estas competencias, en Rusia 2018.

El nuevo récord establecido por Hugo Broos resalta el valor de la experiencia en torneos de máxima presión, donde las decisiones de un segundo pueden definir el destino de un país entero.

La marca del Maestro Tabárez encuentra así un digno sucesor en la élite del fútbol internacional, en una jornada histórica que celebra la vigencia y la lucidez de los directores técnicos más experimentados del planeta.