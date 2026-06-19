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Escocia vs. Marruecos, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

El conjunto dirigido por Steve Clarke viene de imponerse por 1 a 0 ante Haití, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.

19 de junio de 2026 11:04 hs
Escocia vs. Marruecos EN VIVO

Escocia vs. Marruecos EN VIVO

La Selección de Escocia enfrentará este viernes 19 de junio a Marruecos correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Steve Clarke viene de imponerse por 1 a 0 ante Haití, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.

Steve Clarke

Steve Clarke

“Creo que este equipo marroquí es igual de bueno, si no mejor, que el que llegó a las semifinales de Qatar. Tendrán aspiraciones de llegar de nuevo al menos a las semifinales, así que es un gran reto para nosotros”, remarcó el entrenador en conferencia de prensa.

Mundial 2026 EN VIVO: seguí todo lo que pasa en la Copa del Mundo, minuto a minuto, en el blog de Referí

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Dónde ver Escocia vs. Marruecos: transmisión EN VIVO

El partido entre Escocia vs. Marruecos por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy viernes 19 de junio desde las 19 horas (hora Uruguay) en el estadio de Boston.

Escocia vs. Marruecos

  • Hora: 19 horas
  • Estadio: Boston
  • Árbitro: Ilgiz Tantashev
  • Transmisión EN VIVO: Canal 5, Disney y Dsports

Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy viernes 19 de junio y a qué hora?

  • 16:00 - Estados Unidos vs Australia - Grupo D (hora Uruguay)
  • 19:00 - Escocia vs Marruecos - Grupo C (hora Uruguay)
  • 22:00 - Brasil vs Haití - Grupo C (hora Uruguay)

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