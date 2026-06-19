Escocia vs. Marruecos, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Escocia enfrentará este viernes 19 de junio a Marruecos correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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El conjunto dirigido por Steve Clarke viene de imponerse por 1 a 0 ante Haití, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.

Steve Clarke “Creo que este equipo marroquí es igual de bueno, si no mejor, que el que llegó a las semifinales de Qatar. Tendrán aspiraciones de llegar de nuevo al menos a las semifinales, así que es un gran reto para nosotros”, remarcó el entrenador en conferencia de prensa.

La novena jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con el cruce entre Brasil vs. Haití.