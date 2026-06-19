Escocia vs. Marruecos, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Escocia enfrentará este viernes 19 de junio a Marruecos correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo FIFA 2026.
El conjunto dirigido por Steve Clarke viene de imponerse por 1 a 0 ante Haití, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.
“Creo que este equipo marroquí es igual de bueno, si no mejor, que el que llegó a las semifinales de Qatar. Tendrán aspiraciones de llegar de nuevo al menos a las semifinales, así que es un gran reto para nosotros”, remarcó el entrenador en conferencia de prensa.
La novena jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con el cruce entre Brasil vs. Haití.
Dónde ver Escocia vs. Marruecos: transmisión EN VIVO
El partido entre Escocia vs. Marruecos por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy viernes 19 de junio desde las 19 horas (hora Uruguay) en el estadio de Boston.
Escocia vs. Marruecos
- Hora: 19 horas
- Estadio: Boston
- Árbitro: Ilgiz Tantashev
- Transmisión EN VIVO: Canal 5, Disney y Dsports
Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy viernes 19 de junio y a qué hora?
- 16:00 - Estados Unidos vs Australia - Grupo D (hora Uruguay)
- 19:00 - Escocia vs Marruecos - Grupo C (hora Uruguay)
- 22:00 - Brasil vs Haití - Grupo C (hora Uruguay)