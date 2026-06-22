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Le estaba dando el anillo de compromiso en la tribuna y llegó el gol de Cabo Verde: mirá la insólita situación que protagonizaron hinchas uruguayos en Miami

Mientras los uruguayos aplaudían el romántico gesto, los hinchas de los tiburones azules saltaron de sus asientos para celebrar el gol de Hélio Varela; mirá el video

22 de junio de 2026 12:28 hs

Le estaba dando el anillo de compromiso en la tribuna y llegó el gol de Cabo Verde

Una pareja de hinchas uruguayos vivió una curiosa situación este domingo en la tribuna del Hard Rock Stadium de Miami, cuando se jugaba el partido de Uruguay vs Cabo Verde que tuvo empate 2-2 por el Mundial 2026.

Le estaba dando el anillo de compromiso en la tribuna y llegó el gol de Cabo Verde

Le estaba dando el anillo de compromiso en la tribuna y llegó el gol de Cabo Verde

En pleno partido se dieron los anillos de compromiso, con beso incluido, lo que quedó filmado por quienes estaban junto a ellos.

Pero en ese mismo momento, llegó el gol del empate 2-2 de Cabo Verde, tal como también quedó registrado.

Mientras los uruguayos aplaudían el romántico gesto y gritaban “Uruguay nomá”, los hinchas de los tiburones azules saltaron de sus asientos para celebrar el gol de Hélio Varela tras el cúmulo de errores de la zaga uruguaya.

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Le estaba dando el anillo de compromiso en la tribuna y llegó el gol de Cabo Verde

Le estaba dando el anillo de compromiso en la tribuna y llegó el gol de Cabo Verde

La pareja no podía creer lo que pasaba en la cancha.

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