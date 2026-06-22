Una pareja de hinchas uruguayos vivió una curiosa situación este domingo en la tribuna del Hard Rock Stadium de Miami, cuando se jugaba el partido de Uruguay vs Cabo Verde que tuvo empate 2-2 por el Mundial 2026.
Le estaba dando el anillo de compromiso en la tribuna y llegó el gol de Cabo Verde: mirá la insólita situación que protagonizaron hinchas uruguayos en Miami
Mientras los uruguayos aplaudían el romántico gesto, los hinchas de los tiburones azules saltaron de sus asientos para celebrar el gol de Hélio Varela; mirá el video